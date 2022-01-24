外资驻港数目创新高 港投资推广署署长：未见国安法引致撤资

香港外来投资者数目去年创新高，香港投资推广署署长傅仲森今天（24日）指出，目前未有明显证据反映《香港国安法》引致外资撤离。

香港投资推广署今天公布，该署去年完成370个投资项目，来自全球42个经济体，按年增长37个，为香港创造超过3000个职位。在9049个外来投资者数目中，其中150个外来投资者将区域总部设于香港。

香港政府统计处早前公布，截至去年6月1日，以香港作为区域总部的美国企业，数量按年跌近10%至254家，创18年新低。在港日资企业也同样录得下跌，微跌7%至210家。

全球冠病疫情肆虐，香港收紧入境限制力阻病毒流入，加上政治环境改变，有消息指或将影响外资留港经商意愿。

傅仲森说，从政府获得的企业数据，并不能追踪公司撤离的情况，但未听到有很多公司撤离香港，公司可能调整部分在香港的营运点，但未听闻大规模关闭及撤离。

他指出，目前未有明显证据反映《香港国安法》是外资撤离的原因。金管局数字也显示，未有资本外流。同时有数据显示，香港吸纳的外商直接投资（FDI）全球排第三。

傅仲森说，即使在具有挑战性的环境下，仍显示环球广泛地区经济体对投资香港感兴趣，其中最多投资项目来自中国大陆、美国及英国紧随其后。去年新增的项目最多来自金融科技行业，其次为创科，第三是金融服务业。

傅仲森认为，港府采取“清零”防疫政策，不会影响外资来港意愿，因为投资者放眼未来三至10年，并非只为未来数个月赚钱；同时香港拥有背靠大湾区的优势，企业也可长期派驻员工在港，无需为频繁进出香港接受隔离感到担心。