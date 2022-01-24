港民政事务局长据报休假至初三未收辞职要求

出席“洪门宴”后被特首林郑月娥公开点名“尤其失望”的香港民政事务局局长徐英伟，据传将继续休假至2月3日，若无新指示，将于2月4日复职。

据香港《星岛日报》报道，因参加港区人大代表洪为民生日派对而需到检疫中心及居家监察的徐英伟，被特首办要求继续休假。

据悉，徐英伟的休假暂定至2月3日，若没有新的指示，将于2月4日复职。对于消息指特首要求徐英伟辞职，接近徐英伟的消息指，徐英伟未收到辞职要求。消息人士透露，政府惩处官员，有既定程序及规矩，不会随便处理。

出席“洪门宴”的14名现任港府官员今、明两天陆续复职，包括其中11名无需隔离检疫的官员。财经事务及库务局局长许正宇、财经事务及库务局副局长陈浩濂、民政事务局副局长陈积志、创新及科技局副局长锺伟强、创新及科技局局长政治助理张曼莉、政制及内地事务局副局长胡健民、教育局局长政治助理施俊辉、政务司司长政治助理萧嘉怡、警务处处长萧泽颐、廉政专员白韫六，以及政策创新与统筹办事处副总监冯浩贤，今天如常上班。其中陈积志今天起署理民政事务局局长。

据悉，在15名受政府调查的现任及前任官员中，徐英伟被发现在派对中没戴口罩，触犯防疫规定。一经定罪最高可处第三级罚款1万港元（下同，约1728新元），或可藉缴付定额罚款5000港元，解除因该罪行而须负的法律责任。

有官员估计，徐英伟作为防疫官员，未遵守口罩令，特首或需要考虑如何处理，以至他要推迟复职，估计林郑明天（25月）出席行政会议之前，会对徐英伟的处理作出解释。