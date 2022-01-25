中国公安部成立肃清孙力军流毒专项小组

为肃清原副部长孙力军政治团伙流毒影响，中国公安部成立了专项工作领导小组。

据中国公安部网站消息，公安机关肃清孙力军政治团伙流毒影响专题会议昨天（24日）召开，公安部中共党委书记、分管日常工作的副部长王小洪出席并讲话。

会议提出，要从政治上充分认识孙力军政治团伙的严重危害性，深刻认识肃清流毒影响的重要性、必要性和长期性、复杂性，切实把肃清工作作为当前重中之重的政治任务来抓，“敢于直面问题，敢于动真碰硬，确保取得实实在在的成效”。

会议提出，公安部党委已成立公安部肃清孙力军政治团伙流毒影响专项工作领导小组，各级公安机关也要尽快成立相应领导机构和工作机构。

出席会议的除公安部党委委员外，还有各地公安厅主要负责人。

今年53岁的公安部原副部长孙力军在2020年4月被查，中纪委去年9月宣布他被“双开”。中国最高人民检察院微信公号本月13日发布消息说，孙力军近日被吉林省长春市检察院以受贿罪、操纵证券市场罪、非法持有枪支罪提起公诉。

中国反腐专题片《零容忍》本月15日播出，首次通报孙力军政治团伙案细节，揭露该团伙成员包括四名在孙力军之后落马的“警虎”。他们是中共江苏省委原常委、政法委原书记王立科，上海市原副市长、市公安局原局长龚道安，山西省原副省长、省公安厅原厅长刘新云，以及重庆市原副市长、市公安局原局长邓恢林。