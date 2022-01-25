大陆歼16D电战机首现台海

13架中国大陆解放军军机昨天（24日）进入台湾西南防空识别区（ADIZ），其中包括两架歼16D电子作战机，这是台湾军方首次公布歼16D出现在台海附近。

综合台湾《联合报》及中央社报道，继前天（23日）39架次大陆军机现身台湾附近空域后，台湾空军昨晚6时许发布大陆军机动态，13架大陆军机昨天进入台湾西南防空识别区，包括八架歼16战机、一架运8反潜机、两架轰6和两架歼16D电战机。

另外，一架运8反潜机穿出巴士海峡空域抵台湾东部外海；台湾空军派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离、防空导弹追踪监控。

歼16D新型电战机是大陆国产歼16战机系列中最新研制并装备部队的型号，可与其他战机无缝伴随作战，形成较完整的航空电子战体系，破坏敌方讯息获取能力，瘫痪电磁系统。

按台湾空军公布的航迹，两架F-16D昨天是随主力歼16战机飞行，初期掩护运八反潜机进入巴士海峡空域。

退役台湾空军副司令张延廷中将分析，歼16D这次亮相代表大陆不怕外界有能力搜集相关电子参数，并炫耀其强大电战能力，而大陆一直强调要在复杂电磁环境的作战体系中打仗，未来台海作战环境中，台军硬杀武器应强化反干扰能力，毕竟谁掌握制电磁权谁就握有战场主动权。

张延廷也说，此次歼16D现踪可能代表已经量产且达到一定数量，不仅大陆空军能力已获强化，更有办法进行实战化运用。

大陆官媒《环球时报》引述相关专家说法称，歼16D主要是意在夺取制电磁权，以备不时之需；解放军当前进行的所有训练都带实战背景，为将来出现的各种可能性做准备。

另据路透社报道，美国国防部当地时间24日称，两个美国航母打击群已经进入南中国海进行训练。

对于解放军23日和24日连续两天大机群演练是否和美航母编队相关，大陆军事专家宋忠平认为，解放军并不需要刻意地针对某个目标进行训练，只要按照既定作战预案进行各种各样的训练，无论是谁只要对国家安全构成威胁，解放军必然会做出反击。