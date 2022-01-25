中共政治局会议 强调毫不手软查处腐败

中共政治局昨天（24日）召开会议，全国人大、政协等五党组汇报工作，会议强调，要坚持全面从严治党永远在路上，把严的主基调坚持下去，持之以恒纠治“四风”，毫不手软查处腐败，营造风清气正的政治生态。

据央视网报道，会议审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》、《信访工作条例》。中共总书记习近平主持会议。

会议强调，2022年是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣筹备和召开党的二十大聚焦发力，坚持稳中求进工作总基调，扎扎实实做好各项工作。

会议还称，中央书记处要带头维护党中央权威和集中统一领导，围绕中央政治局和中央政治局常委会部署要求，立足自身职责定位，完成好党中央交办的各项任务。

会议也强调，要把握新时代信访工作的原则和要求，完善信访工作责任体系，用好信访工作制度改革成果；要坚持和加强党对信访工作的全面领导，健全完善党委统一领导、政府组织落实、联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的工作格局。

会议还研究了其他事项。