港终审法院首席法官保证审理《国安法》案件公正持平

香港终审法院首席法官张举能昨日在法律年度开启典礼中表示，《香港国安法》案件由指定法官审理，有人质疑做法是否公正持平，他作为司法机构之首可向社会大众保证，法庭的公正持平不会因安排而受影响。对于民主派初选案迟迟未开审，张举能指普通法下的审讯程序认真，部分案件涉及人数及文件多，法庭已尽快处理。

据《星岛日报》报道，2022年法律年度开启典礼昨举行，终审法院首席法官张举能、香港律政司司长郑若骅、大律师公会主席杜淦堃和律师会会长陈泽铭出席发表演说。考虑到公众卫生情况，典礼由香港大会堂移师终审法院。由于场地所限，检阅香港警察仪仗队取消，出席典礼的人数亦设限。

张举能致辞时提到，根据《香港国安法》，涉及危害国安罪行的案件须由特首指定法官审理，引起部分人质疑安排是否公正持平。他表示，自己作为司法机构之首，可向社会大众保证法庭的公正持平绝不会因有关安排而受影响。

他解释说，特首在任命之前可征询终审法院首席法官的意见；终审法院首席法官在合适情况下亦会就人选提建议。他说，指定法官只会从现任法官当中委任，人选必先是已符合《基本法》中对司法和专业才能严格要求。

张举能续指，指定法官与其他所有的法官一样须恪守根据《基本法》所作出的司法誓言，包括宣誓尽忠职守、奉公守法、公正廉洁，以无惧、无偏、无私、无欺的精神，维护法制，主持正义，意味法官在作出司法决定的过程中不容有任何政治或其个人因素的考虑。

谈到近年香港司法独立在海外备受关注，张举能说，倘若评论并非建基于客观事实和理性讨论，只空凭臆测、出于政治倾向或地缘政治考量，对促进香港法治或保持司法独立毫无裨益。

张举能说，《法官行为指引》更新工作进入尾声，他说多年以来司法行为的议题已有不少演进和发展。有见法庭审理案件面对情况愈趋复杂，公众对法官履行职责方面亦愈见关注，实有需要检讨《指引》。他在去年成立工作小组对《指引》进行检讨，制备新版《指引》的工作已进入尾声。

他在典礼后见传媒时被问到，为何民主派初选案中被告还柙近一年仍未开审。

他说，香港实行普通法，其特色是程序均真、认真，强调法庭在《香港国安法》生效后已经处理了约60宗案件，但被关注的案件牵涉众多人物，案情又复杂，涉及很多律师、文件等，法庭已尽快处理，但希望社会明白不能“一步成功”。