大陆新增18例本土病例 新疆六例北京五例

中国大陆昨天（24日）新增18例冠病本土确诊病例，其中新疆六例，北京五例。

据中国国家卫健委通报，新增本土确诊病例中，新疆伊犁哈萨克自治州六例，北京丰台区四例、朝阳区一例，河南安阳市三例，河北雄安新区两例，天津津南区和上海奉贤区各一例。

昨天还报告27例境外输入病例，以及43例无症状感染者。无症状感染中包含18例本土病例，分别为新疆伊犁哈萨克自治州16例，北京丰台区一例，辽宁沈阳市一例。

新疆此轮本土疫情集中在伊犁州霍尔果斯市，伊犁州政府副秘书长李耕耘昨晚在疫情防控新闻发布会上说，当地已组织调派流行病学调查、核酸检测、医疗救治和环境消毒消杀等工作队伍投入疫情防控。

李耕耘说，霍尔果斯市组建182人的核酸采样检测队伍，开展辖区内重点人群核酸检测和环境样本核酸检测工作，并强化社会面管控，对确诊病例和无症状感染者的生活、工作场所等区域实施封闭式管理。

原本力争保零的首都北京疫情持续升温，昨天新增五例本土确诊、一例无症状感染者，主要与丰台区冷链物品或相关从业人员有关。

北京疫情也外溢到邻近的河北。据河北省卫健委通报，雄安新区昨天新增两例本土确诊，均为正在集中隔离的北京丰台区返乡人员。

目前至少有四个省份已出现北京关联病例，北京已要求风险区域人员“原则上不出京”。

上海昨天也出现一例本土确诊，是浦东机场货运区办理进口业务的工作人员。