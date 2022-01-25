民调：国民党支持度剩15.6％

台湾民意基金会今日(25日)发布最新民调结果。在政党支持度方面，民进党30.5%领先各党，国民党下滑至15.6%，民众党12.5%、台湾基进2.3%、时代力量2.1%、其他政党合计1.9%，国民党支持度较上月重挫四个百分点，预估流失近80万支持者。

据《自由时报》报道，台湾民意基金会指出，与上个月相比，可以发现，除了国民党重挫四个百分点之外，各政党支持度变化很小，顶多在上下1.5个百分点之间。具体地说，民进党下滑1.3%，国民党下挫4%，民众党略增0.5%，时代力量略减0.6%，台湾基进略增0.4%，中性选民上扬3.2%。

基金会分析认为，国民党支持度显著下滑四个百分点，无疑和近期四大公投挫败、中二补选失利及罢昶不成有直接关系。 四个百分点代表流失了近80万支持者，对一个支持度长期以来维持在两成上下的政党而言，可视为重伤害，国民党和位居第三的民众党支持度只差3.1%。这是2016年7月以来，国民党政党支持度第三低的时刻，仅比2020年2月及5月略高一点。

在台湾总统蔡英文声望方面，民调显示，20岁以上台湾人中，近五成基本上赞同蔡英文总统处理大事的方式，41%不赞同，赞同者比不赞同者多8.4%。

对于行政院长苏贞昌上任满三年评价，43%的民众打60分以上成绩，20%打刚好60分，31%打低于60分的不及格分数。有63%的台湾人认为苏贞昌施政表现及格，整体平均分数60.77分。

对于台湾人是否满意个人目前生活状况，民调显示，有高达73%民众满意个人目前的生活状况，22%不满意。台湾民意基金会指出，值得注意的是，只有16%的受访者表示非常满意。整体而言，绝大多数台湾人满意个人目前生活状况。

本次民调期间为2022年1月17、18日，有效样本1083人。