房产商世茂连售项目套现29亿人民币助减债

中国房地产商世茂集团过去四天连环出售两个内地项目，套现逾29亿元（人民币，下同，6.15亿新元）。公司正陆续为旗下项目寻找买家，其中较受瞩目的是大型城市综合体深圳龙岗世茂深港国际中心，报价高达151.43亿元。

据路透社报道，世茂集团周一晚间公告，将以约18.445亿元代价，出售广州亚运城商住项目的26.67%权益予国企背景的同业中国海外；预期将录得变现收益约7.16亿元。公司拟将出售股权所得款项，当中约80%用于降低负债及约20%用于一般企业用途。

该公司上周五公布，拟出售上海世茂置业发展有限公司全部股权，后者主要资产为持 有上海市黄浦路的一幅商用土地，总代价10.6亿元，出售事项所得款项拟用于降低负债等；接盘方为上海国有资产运营平台。

债务情况备受关注的世茂集团出售资产行动会否陆续接着而来。另据澎湃新闻和财新综合报道，世茂集团的第一高楼深圳龙岗世茂深港国际中心正在寻找买家，对外报价151.43亿元，世茂集团已经利用该项目融资92.7亿元，包括土地抵押、在建工程抵押和100%股权质押。

该项目地块由世茂集团旗下世茂股份于2017年以239.43亿元投得，最初规划建设一栋700米的超高层建筑，其后降至600米，料2023年落成，计划总投资达500亿元。

另外，世茂集团的待售资产包里已纳入34个重点项目，包括酒店、商业、办公、住宅及城市综合体，涉及上海、北京、大湾区、杭州、南京、福州、天津、武汉、长沙、重庆等17个区域。世茂集团对其中15个项目给出明确估值或报价，总报价约422.35亿元。

据世茂集中期报告，公司截至去年中的总负债达4636亿元。

最新接手世茂集团广州亚运城项目股权的中国海外，日前亦以约18.44亿元买入雅居乐持有该项目的26.66%股权。这使中国海外在广州亚运城的持股增至73.33%，公司公告，增持项目的权益进一步加强其在中国的物业发展业务，有助长期业务增长。