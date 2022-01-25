中国网信办春节期间整治网络暴力饭圈乱象

中国中央网信办开展为期一个月的“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动，重点整治网络暴力、炫富拜金及“网红儿童”“软色情”等问题，并强调严防“饭圈”乱象反弹，防止违法失德明星艺人利用晚会、直播等转移阵地复出。

据中国国家互联网信息办公室微信公众号“网信中国”消息，中央网信办秘书局发布《关于开展“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动的通知》。专项行动开展时间为即日起至2月下旬，重点包括五方面整治任务。

网信办称，行动将清理一批违法违规信息，处置一批账号和平台，整治网络不良行为乱象，遏制不良文化传播势头，净化网络生态，为网民尤其是未成年人营造健康、喜庆、祥和的春节网络环境。

通知称，将集中整治网络暴力、散播谣言等问题，其中重点整治借疫情、社会热点事件等挑动网民对立，进行人肉搜索、辱骂攻击等网络暴力行为；集中处置公众账号为吸引流量恶意蹭炒春节话题，编造传播谣言、拼接翻炒旧闻、误导公众认知、误导老年人群体等问题。

通知还称，将严防“饭圈”乱象反弹反复，要求及时清理借春节相关话题炒作娱乐明星低俗绯闻丑闻等信息，严防违法失德明星艺人利用晚会、直播等转移阵地复出，并重点关注明星、经纪公司（工作室）、粉丝团（后援会）、娱乐类账号，集中查处挑唆粉丝群体互撕谩骂、诱导应援打榜等信息。

专项行动还将严格管控炫富拜金、卖惨审丑等问题，排查清理涉及暴饮暴食、猎奇伦理剧情信息，以及严格查处宣扬封建迷信等问题，排查清理打着高科技名义宣扬迷信思想的不良信息。

通知也强调严控春节期间借“网红儿童”牟利行为，聚焦春节期间未成年人使用频率较高的服务应用，整治涉未成年人“软色情”、邪典视频、自杀约死、祖安黑界等突出问题。

专项行动要求压实平台责任，督促重点网站平台成立工作专班，预先梳理风险点，排查问题漏洞，加强春节期间值班值守，强化技术手段，完善工作机制，加强内容审核管理，及时清理违法和不良信息。

此前，中国社交平台微博本月22日宣布将21个帐号禁言30日或永久禁言，原因是这些账号“蓄意破坏温暖祥和的春节氛围”。

微博称，每逢春节各类晚会都是网友争相关注的焦，但有“个别网友借机生事，通过拉踩引战、挑动对立等方式，攻击艺人、攻击晚会、攻击媒体，蓄意破坏温暖祥和的春节氛围”，站方依照社区公约相关规定果断予以治理。