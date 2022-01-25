寻亲男孩刘学州自杀 警方着手调查被买卖事件

成功寻亲却被生母微信拉黑的河北邢台少年刘学州昨天在海南自杀身亡，山西省大同市警方已着手调查刘学州被买卖事件。

17岁的刘学州昨天凌晨在微博留下遗书后，在三亚海边服药轻生。当地警方随后证实，刘学州被送院抢救无效，不治身亡。

据澎湃新闻报道，昨晚从大同市公安局新荣分局获悉，该分局接警中心当天接到多名网友关于刘学州被买卖一事的报警，目前相关部门正展开调查，有调查结果会向社会发通报。

据报道，刘学州的养父母在其四五岁时发生意外身亡，此后他跟随爷爷奶奶姥姥姥爷生活。去年12月6日，刘学州在网上发布寻找自己亲生父母的视频。视频中，他称来自河北邢台，2004年到2006年之间出生，由于父母是未婚时生下他，在他三个月大时，养父母从山西大同一家饭店将他买来。

2021年12月15日，山西临汾警方通过DNA比对找到了刘学州的亲生父亲。2022年1月初，刘学州又前往内蒙古见到生母。之后，刘学州称生母微信将其拉黑。

刘学州在遗书中讲述了自己幼时被亲生父母卖掉做彩礼，四岁养父母双亡，曾是校园欺凌的受害者等经历。

遗书中提到，“寻亲男孩被二次遗弃”等这些标签是他最真实的经历，寻亲成功后，又因在网上公开自己被生母拉黑的截图、被“一些颠倒黑白的人说要求买房子”等经历，遭遇网络暴力，他想“也归于大海，在这里结束自己的一生”。

刘学州离世后，网民又开始对他释放出最大的善意。他发布遗书的微博下面已有22万条留言，网民纷纷谴责网暴以及要求调查刘学州的亲生父母。

对于刘学州的亲生父母是否应对此担责，多名律师认为，亲生父母涉遗弃罪明显，最高可判五年。

据《大河报》报道，河南中豫律师事务所孙兆义律师认为，刘学州亲生父母在客观层面涉嫌拐卖儿童罪的可能，如果该犯罪事实经过公安机关侦查属实，那么需要考虑该罪是否已经过了追诉时效，拐卖儿童罪的追诉时效为15年。

同时，其亲生父母在刘学州养父母去世以后，作为刘学州的亲生父母，在法律上对于刘学州的抚养具有当然的监护职责，以目前来看，其亲生父母的行为已然构成遗弃罪。

孙兆义解释说，刘学州亲生父母的遗弃行为是持续的、连续的，并且目前已经造成刘学州死亡的严重后果，其亲生父母应当以遗弃罪被追究刑事责任。法律规定遗弃罪将处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

此外，曾有网友在刘学州的微博评论区留言质疑刘学州利用寻亲给自己炒作、立人设，是利用网友的善良博取同情心。刘学州当时在微博评论留言称，“诽谤是违法的，保留证据了”。

北京百瑞(郑州)律师事务所律师石云昆律师认为，包括网暴语言的截屏、网暴人员账户、录音视频等都可以作为被网暴的证据。

石云昆介绍，凡是通过互联网被实施了侮辱、诽谤的行为，被害人可以向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

石云昆说：“任何知情人都有作证的义务，因此他的同学朋友或者网友都可以向立案法院提交证据。”刘学州已经去世，可以由刘学州近亲属搜集证据向法院提起诉讼。

值得注意的是，石云昆说，如果可以确定某人或者某主体是网暴的发起者，或许可以认定为主犯，“但是具体惩罚需要有关部门具体考量。”

北京市一法律师事务所律师周兆成说，由于代理案件的原因，他见到很多事件当事人，自身遭遇被互联网关注后，往往会在网络上遭受极其严重的“网络暴力”伤害。

周兆成说，“网络暴力”具有危害的扩散性、影响的广泛性、空间的虚拟性、行为的隐蔽性等特点，中国当前对“网络暴力立法”不完善，从而导致公安机关在打击“网暴”违法犯罪活动与人民法院惩治网暴犯罪“出现分歧”。