中国各省提出GDP增长目标 最高达9%

中国各省级行政区预计，今年经济将至少增长5%。分析认为，这为未来几个月中国中央政府可能设定的增长目标提供了线索。

据彭博社报道，在31个省级行政区中，30个已宣布 2022年的增长目标，其中北京市最低（5%以上），海南省最高（9%）。地方当局在设定目标上通常比中央政府更雄心勃勃，中央政府通常会在3月全国人大开会时公布年度的国内生产总值增长目标。

随着今年末即将到来的重大政治转型，当局已经明确他们今年的目标是稳经济，但房地产市场危机以及消费和投资疲软，使其更难实现这一目标。中国央行已经开始放宽货币政策，各省也接获指示，要在基础设施上借贷和支出以支持增长。

经济学家预计，领导层可能将2022年的经济增长底线设在5%，政府会试图在控制房地产部门风险与维护稳定之间寻找平衡。

在去年强劲扩张后，上海、浙江和广东等富裕省级行政区均设定了5.5%或6%左右的目标，北京指出 ，疫情是最大的不确定性，需求仍然疲软。辽宁、吉林和黑龙江等东北省份的经济长期以来一直处于全国最弱的行列，它们设定的目标至少为5.5%。

在优惠政策的支持及建立全球最大自由贸易港的目标下，海南有信心保持发展势头。该省经济去年增长11.2%，是全国第二快的增长率，仅次于湖北省的12.9%，湖北省经济从2020年省会武汉封城造成的低迷中反弹。

这两个省是今年目标经济增长7%或以上的九个行政区之一。天津尚未宣布其计划。

