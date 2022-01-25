中国商务部：今年外贸形势严峻 稳增长压力前所未有

中国商务部官员今天（25日）就2022年外贸形势说，在去年6.05万亿美元规模、30%高速增长的基数之上，今年外贸形势十分严峻，稳增长的困难和压力前所未有。

据中国央视新闻报道，商务部对外贸易司司长李兴乾在国新办举行的2021年商务运行情况发布会上说，中国外贸产业基础雄厚，长期向好的基本面没有改变。今年，外贸将坚持稳字当头、稳中求进，和量的扩张相比，更加注重质的提升，有信心实现外贸开门稳，保持全年外贸运行在合理区间。

李兴乾分析说，从需求角度看，全球外需增长面临两大不确定因素。一是疫情反复迟滞全球经济复苏进程，二是复苏不均衡导致全球系统性风险在上升，部分国家刺激政策过快退出，可能会引发需求萎缩、价格波动，进而影响到中国相关行业出口。

从供给角度来看，全球产业链供应链面临两大不稳定因素。一是国际供应链加速重构，发达经济体片面追求产业回归，正在分化市场；二是全球供应链紊乱和瓶颈效应短期内难以彻底缓解，像原材料价格过高、运力结构性失衡、芯片等重要零部件短缺，这些问题持续存在。

李兴乾说，中国的外贸企业，特别是中小微外贸企业综合成本明显上升，经营风险和压力处于高位，所以这些企业表现出来的问题就是“有单不敢接”“增收不增利”。

他说，从当前面临的形势出发，确定2022年为“外贸巩固提升年”，着重提高中国外贸的综合竞争力；商务部也将具体实施跨周期调节稳外贸、市场多元化、外贸供应链畅通，及外贸创新提质四项行动。

商务部在发布会上也宣布，中国2021年对外贸易再创新高，全年货物进出口39.1万亿元（人民币，约8.3万亿新元），增长21.4%，其中出口增长21.2%，进口增长21.5%。

商务部称，去年进出口规模接连迈上五万亿、六万亿美元两大台阶，前三季度出口和进口国际市场份额分别为15%和12.1%，均创历史新高。

此外，中国去年全年实际使用外资首次突破万亿元，达到1.1万亿元人民币，增长14.9%；以美元计是1734.8亿美元，增长20.2%，和2019年相比，两年平均增长12.1%，高于全球平均水平6.4个百分点。新设外资企业4.8万家，增长23.5%。

