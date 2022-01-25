“洪门宴”余波 林郑：公布调查结果前徐英伟不得复职

香港“洪门宴”复职余波未了，原定今天（25日）复职的民政事务局局长徐英伟被特首林郑月娥要求休假至年初三（2月3日）。林郑月娥今天说，将尽力在农历新年前公布后续行动，在公布结果前徐英伟都不得复职。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，林郑月娥今天出席行政会议前会见记者时说，港府对官员及公务员的要求定得很高，不单要有诚信、尽忠职守，也要时刻对个人行为谨慎，不可为政府带来尷尬，政府也将以此为标准处置涉事官员。

被问及徐英伟去留时，林郑说，现阶段未完成调查，个别官员的情况不宜透露。她并称，对出席“洪门宴”涉事官员的调查已接近尾声，将尽力在农历新年前公布后续行动。

林郑提到，直到今天仍对徐英伟感到失望，并表明，徐英伟须继续休假的要求是由她本人提出。她强调，徐英伟身为抗疫官员，加上他当晚逗留时间长，因此他将会是重点调查的对象，在对外公布结果前，徐英伟都不得复职，同时也不排除任何惩处措施。

她说，相关纪律调查不能将15名官员视为一个整体，而须逐一审视，涉及何时抵达生日宴、逗留时间、何时离开、以及在派对中的参与程度，这并非“同质群体”。换言之，最终不会出现统一的结论及惩处。

截至今天，参与派对的14名现任官员已陆续复职；须隔离14天的两名官员，包括入境处处长区嘉宏和发展局政治助理冯英伦，也定于今天复职。