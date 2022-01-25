台交通部拨60亿新台币补贴航空海运业

台湾交通部昨天（24日）宣布再拨款60亿新台币（约2亿9000万新元），持续对航空和海运相关产业提供纾困补贴。

据台湾中央社报道，交通部昨天发布新修正的公告，拨出特别预算近60亿新台币，对受疫情影响的航空和海运产业进行补贴。

根据交通部公告，补贴的航空产业包括，台籍及非台籍民用航空运输业、普通航空业、航空站地勤业、空厨业、航空站内商业服务设施业。

交通部说，对航空相关产业的补贴，主要是依客运量减少幅度、航班起降减少架次，补贴降落费、房屋使用费、土地使用费、维护机库使用费、飞机修护棚厂使用费、权利金等。

另针对桃园国际机场及台北、台中、高雄航空站国际航厦内受疫情影响营运艰困的商业服务设施业者，交通部将补贴员工薪资，额度以每名员工薪资的40%计算，且每名员工每月薪资补贴额度以新台币2万元为上限；交通部也将补贴业者于航空站内负担的公共服务设施清洁、维护费。

补贴海运业的对象，主要是海峡两岸实施的小型三通模式（小三通）相关行业，包括餐饮卖店、免税商店、一般商店、自动贩卖机、商业广告及其他提供旅客具商业性质服务者。交通部将给予全额场地租金补贴，并补贴专职服务两岸海运小三通旅客销售、配送及相关辅助作业员工薪资。