林郑为未戴口罩辩护 称为让民众感受她的情绪

香港特首林郑月娥今天（25日）针对出席记者会未戴口罩一事辩护称，没有戴口罩不是个人行为，而是为了让民众能感受到她的情绪。

综合《南华早报》和网媒“香港01”报道，林郑月娥今天在记者会上以英文说道，她选择不在立法会答问环节及记者会上戴口罩并非偶然（incidental），而是经过深思熟虑的行为。

她续称，香港市民必须非常清楚地听到特首的声音，听到她向公众传达的信息是什么，民众甚至要感受到她的情绪，这些都是特首的职责之一。

林郑补充道，近日香港本土疫情严峻，她感到十分担忧，所以表情会比较严肃，“如果我戴着口罩，民众就无法自行领略特首所表达的情感、感受我的心情”。

她认为，在没有口罩的情况下，才可以清晰表达信息情感，令民众更了解香港状况、支持政府的工作。

林郑月娥自去年5月以来，出席记者会以及立法会答问环节时都没有佩戴口罩。起初政府消息人士解释，这是因为特首已接种疫苗，且长时间说话戴着口罩较辛苦。

在林郑针对此事为自己辩护之前，港府顾问专家、香港大学微生物学系讲座教授袁国勇早前被问及此事时曾说，无论是专家或社会领袖都需要以身作则，让所有民众明白奥密克戎病毒传播能力强。不过他当时也称，如特首检测呈阴性，且在场人士均有佩戴口罩，相信风险不大。