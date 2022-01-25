中国在全球腐败感知指数中得分45

非政府组织“透明国际”公布全球2021年度《腐败感知指数》(Corruption Perceptions Index)。在100为满分的标准下，中国得分45。透明国际研究人员分析说，中国虽然不是垫底的国家，但其腐败问题已经蔓延到国际间。

据美国之音报道，最新调查显示，在180个国家中，西欧地区平均得分最高，撒哈拉以南非洲地区最低。位于榜首的最廉洁国家是丹麦、芬兰、新西兰，均为88分；美国67分；中国45分。得分最高的西欧地区平均为66分；最低的撒哈拉以南非洲地区得33分。全球三分之二的国家在50分以下。

透明国际美国办公室主任卡尔曼(Gary Kalman)说：“中国比前一年的42分有所进步，不属于表现最坏的。不过，在一些地方，没有真正符合法治定义的国家，所以它们没有独立的司法体系；它们不允许公民社会、媒体等，在没有政府严格控制的情况下拥有开放空间。这样的情况不会给分数的可持续性增加信心。”

他说，中国的腐败行为越过边境，流向世界其他地区，包括以外援和腐败合同等方式，进入包括非洲在内的地方。

卡尔曼指出，中国的情况在许多方面引发关注，“因为中国扮演着全球参与者的角色，腐败问题超出其国内边界...你必须用超越中国国界的眼光看向全球，才能充分了解中国腐败造成的冲击。腐败感知指数仅仅衡量国内贪腐，并不衡量国家之间的非法资金流动。”

美国非政府组织公民力量副主席韩连潮博士通过电子邮件告诉记者：“中国国务院研究室、发改委、人民银行、国资委大约两年前的调研报告称，中国有15000多亿美元（约20158亿新元）资产流失在海外，主要在西方，其中大部分在美国。估计实际的资金流失程度、资产转移的数额，要远大于中国官方的数字。”

在德国柏林的透明国际研究专家库库奇卡(Roberto Kukutschka)介绍，该机构的“腐败感知指数”收集、比对和综合了国际专家和包括世界银行等在内的国际机构的评估，“是他们在中国进行本土调查获得的数据。”

