港民主党民调：六成半受访者认为应与病毒共存

香港民主党公布一项调查，六成半受访市民认为，香港在冠病疫情中应采取“与病毒共存”策略。

据星岛日报报道，该调查在1月14日至23日访问603名香港市民，分别有25%及40%的市民认为“十分应该”及“应该”采取“与病毒共存”的策略，另外有11%及10%市民表示“不应该”及“十分不应该”。

民主党医疗政策发言人袁海文说，民调结果反映，相比两个月前，香港市民更赞同以“与病毒共存”策略应对最新疫情发展，市民也明白如果“共存”会令确诊个案增加，社会可以承受有关代价。他认为当局应认真考虑市民的意见。

民主党主席罗健熙认为，政府应增加抗疫透明度，要求每日提供确诊数目外，也包括确诊者中的重症数目、平均住院日数等等，让公众了解疫情的严重程度。

香港冠病疫情持续恶化，昨天新增109起确诊病例。目前这一波疫情由高传染性的奥密克戎变种毒株引起，香港社会也再次出现“清零”和“共存”的争论。香港大学医学院微生物学系临床助理教授薛达（Siddharth Sridhar）22日评论认为，“清零”并不现实，政府应重新思考抗疫路线。《明报》今天则发表社评指，香港要走“与病毒共存”之路，就要全民接种，即使长远必须走这一步，眼下也不是时候。