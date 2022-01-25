台外交部：赖清德将在洪都拉斯与各国代表自然互动

台湾副总统赖清德今天（25日）率团前往洪都拉斯参加于27日举行的新任总统就职典礼，届时能否与美国副总统哈里斯互动成关注焦点；台湾外交部发言人欧江安今天说，赖清德会与出席典礼的各国代表自然互动。

据台湾《联合报》报道，欧江安今天在外交部例行记者会上说，赖清德担任总统特使出席洪都拉斯新任总统卡斯特罗就职典礼时，会与洪都拉斯新政府、以及出席典礼的各国代表进行“自然互动”。

欧江安透露，赖清德在过境美国期间，将与美国政要通话或视讯会议，也会与洛杉矶和旧金山侨界领袖视讯互动。有关赖清德过境行程及与美国官员互动的情形，外交部将适时对外说明。

被问及卡斯特罗团队是否承诺上任后不会外交转向，欧江安回应说，双方已建立良好互动与沟通，她表示，相信洪都拉斯方面已充分感受台湾善意，及台湾对洪都拉斯友谊的重视。

赖清德今天启程前在机场发表讲话时称，洪都拉斯是台湾重要友邦，并由衷感谢洪都拉斯多年来在国际上为台湾发声，支持台湾参与联合国、世界卫生组织等国际组织，协助台湾开展国际空间。他并称，台湾也积极帮助洪都拉斯各项灾后重建工作，并大力支持其畜牧业、公共医疗等合作计划。

他说，此行也将代表总统蔡英文为所有在海外打拼的侨民，台商及驻外人员加油打气，感谢大家在海外但心在台湾所做的努力和付出，让台湾走向世界的路变得更为宽广。

赖清德此次洪都拉斯之行将过境美国，美国国务院当地时间本月20日称，美国在台协会（AIT）前主席莫健（James Moriarty）将在加利福尼亚州迎接过境的台湾副总统赖清德。

由于赖清德被视为台湾2024年总统大选民进党热门人选，再加上国民党主席朱立伦、民众党主席柯文哲都规划在今年3月后访美，赖清德此行过境美国的规格与准备，也被视为他“2024的起手式”。