沪综指收挫2.6%至五个月低位

中国股市沪综指周二收盘重挫2.6%至五个月低位，监管忧虑叠加外围市场的超级动荡，重创了投资者情绪。主要板块全线尽墨，地产、能源和基建板块领跌，成长方向的新能源汽车和半导体亦大幅下跌。

据路透社报道，沪综指收挫2.6%至3433.06点，为去年8月20日收在3427.33点以来最低；沪深300指数跌2.3%。深圳创业板指数收低2.7%，上证科创板50成份指数挫2.4%。

华北一券商人士说：“最主要的原因是现在整体市场不强，处于注册制改革的阵痛期，这是个最主要的影响。”他认为，新股大量发行，资金不断被稀释，此外市场也在担忧全球流动性收紧的溢出影响，以及外围市场尤其是欧美股市大动荡的冲击。

监管的忧虑也加剧了市场的寒意。传媒板块今日重挫，中证传媒指数大幅收跌6.1%，录得2020年2月初以来的最大单日跌幅；此前中国网信办称开展为期一个月的春节网络环境整治行动，重点包括严防“饭圈”乱象反弹反复。

沪深300地产、能源和基建指数今日收盘跌幅悉数超过3%。

成长方向的新能源汽车和半导体同样未能在下跌中“幸免”。中证新能源汽车指数和半导体指数分别收挫2.1%和2.4%。

而遭遇集采“逆风的”医药板块延续跌势，沪深300医药卫生指数收低2.1%，至20个月新低，板块排名前10的龙头药企合计已从高位蒸发约1.6万亿元（人民币，3396亿新元）市值。

受外围地缘情势紧张刺激，中证国防指数早盘一度涨2.4%，最终收挫1.4%。