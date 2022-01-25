毕马威：香港银行业对2022年业绩持乐观态度

毕马威发布的最新报告显示，香港银行对今年财务业绩展望保持乐观。

据《星岛日报》报道，毕马威在《2022年香港银行业展望》中对银行业的11个重点领域进行了预测和分析。

调查显示，由于利率回升有助改善息差，且随着“跨境理财通”等业务逐步落实带来新的增长机会，非利息收入也有望提升，香港银行对今年业务保持乐观。

毕马威预计，银行净息差可能已见底，随著通胀率抬头，2022年有可能面临多次加息。虽然今年依然充满挑战，香港银行的贷款业务仍具韧力。展望今年，乐观的经济情绪将转化为贷款业务的稳步增长。

毕马威报告显示，香港银行普遍关注中国大陆房地产行业所面临的信贷挑战。信贷违约的影响仍有待观察，但这将是2022年最值得关注的领域之一。

很多银行的高级管理层指出，吸引及保留人才也是关注焦点。全球对各领域人才的需求殷切，其中也包括数码转型及环境、社会和治理 (ESG) 事务的人才。人才短缺仍是银行业在2022年需要克服的挑战之一，这也可能成为银行实现目标的主要阻力。

毕马威中国金融服务业合伙人马绍辉 (Paul McSheaffrey) 说，自2021年下半年开始，金融服务业人才供应便开始急剧减少，人才短缺和吸引专才比以往几年变得更加困难。因此，对银行来说，吸引和保留人才将成为首要任务。

此外，在过去几年一直稳步增长的中国大陆银行目前也正在专注于巩固香港业务。

毕马威中国香港区中资金融机构主管合伙人方海云说，在香港经营业务的中国大陆银行期望在2022年增加手续费和佣金收入，尤其是因为它们拥有庞大的零售客户基础。