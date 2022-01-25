曾吹捧《平安经》吉林应急管理厅原厅长被判11年

曾违规安排下属购买宣传《平安经》的吉林省应急管理厅原党组书记、厅长霍云成，因受贿罪被判处有期徒刑11年。

据中国青年网报道，吉林省四平市中级人民法院本月21日对霍云成受贿案进行一审宣判。

霍云成以受贿罪被判处有期徒刑11年，并处罚金100万元（人民币，下同，约21万新元），没收扣押在案的霍云成受贿赃款742万4236元，上缴国库，继续追缴剩余赃款465万8352元。霍云成当庭认罪服判，不上诉。

法庭审理查明，2003年至2020年，霍云成在吉林省公安系统以及应急管理厅任职期间，利用职务便利为相关企业和个人在工程承揽、干部调整、工作调动等方面谋取利益，非法收受他人给予的财物，共计折合1208万余元。

法院认为，霍云成的行为已构成受贿罪，但鉴于他在监察机关仅掌握小部分犯罪事实的情况下，主动交代大部分未被掌握的同种犯罪事实，且对全部犯罪事实如实供述，案发后部分返赃，认罪态度好，可从轻处罚，遂作出上述判决。

吉林省纪委监委此前在处分通报中曾提到，霍云成与此前引发广泛关注的《平安经》事件有关。而因作《平安经》而被免职的原吉林省公安厅副厅长贺电，曾是霍云成在吉林公安系统工作期间的上级。

《平安经》事件源于2020年7月，有微博网友晒出《平安经》封面及内容，整本书中皆以“XXX平安”造句，极其空洞、乏味，在网上引发大量讨论。从简历上看，贺电似乎是一名“学者型官员”，但《平安经》的水平却很难让人认可。公开报道显示，吉林省多个单位都曾发文赞扬《平安经》，更是引发舆论质疑。

吉林省委随后成立联合调查组，调查核实贺电所作《平安经》有关问题，贺电很快被免职，之后不到一个月，“违规安排下属购买、宣传《平安经》”的霍云成即吿落马。

中央纪委国家监委去年4月在霍云成被“双开”的通报中，列在第一条的违纪违法情节就是“违反政治纪律和政治规矩，对抗组织审查，违规安排下属购买、宣传《平安经》”。