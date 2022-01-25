港大研究：接种两剂复必泰出现心肌炎青少年较接种一剂者高六倍

香港大学最新研究显示，青少年接种两剂复必泰冠病疫苗后出现心肌炎及心包炎等风险，较只接种第一剂疫苗者高出约六倍。

据《星岛日报》报道，港大医学院儿童及青少年科学系、药理及药剂学系及内科学系的研究显示，青少年只接种一剂复必泰疫苗，能有效降低出现心肌炎和心包炎的风险。

研究团队分析接种复必泰和科兴疫苗后心肌炎和心包炎病例数据。截至去年10月18日，超过22万名接种过疫苗的青少年中，43人在接种复必泰疫苗后因心肌炎住院，其中36人是在接种第二剂疫苗后发生，即每10万人中有22.15人；其余发生在第一剂疫苗后，即每10万人有3.12人。

团队估计，于三周内接种两剂复必泰疫苗出现心肌炎相对风险，较只接种第一剂的高出6.11倍。

研究团队称，当局宣布青少年只接种一剂复必泰疫苗的建议后，大约40000名青少年暂缓接种第二剂疫苗，预计防止了约九起心肌炎个案的发生。

团队补充道，虽然接种复必泰后患心肌炎的风险，约为未接种者的3.5倍，但香港青少年接种后发生心肌炎的风险非常罕见，也未见出现其他严重不良反应或死亡个案。

团队因此呼吁12岁或以上的青少年，尽快接种第一剂冠病疫苗，这可减低确诊冠病后出现重症的机会。