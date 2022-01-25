徐州市纪委监委约谈市卫健委党委班子

徐州市纪委监委对市卫健委党委班子进行集体约谈，约谈称，徐州市医疗卫生系统违纪违法问题易发多发，举报居高不下，影响恶劣。

据人民网报道，徐州市纪委监委日前约谈徐州市卫健委党委班子，约谈称，徐州市医疗卫生系统违纪违法问题易发多发，特别是儿童医院原党委书记曹军华严重违法涉嫌职务犯罪案件，暴露出医疗卫生系统长期责任履行不力；宗旨意识淡化，漠视群众利益；规矩意识弱化，纪法观念淡薄；监督制约缺失，权力任性妄为等四个方面突出问题。

徐州市纪委监委认为，上述问题产生的根源在于，个人理想信念滑坡，重业务轻党建情况突出，管党治党主体责任空转。

约谈强调，卫健委党委班子要坚持问题导向，解决医疗卫生系统长期存在的突出问题；党委书记须履行好责任，加强对下级领导班子特别是“一把手”的监督，紧盯并整治权力运行机制的薄弱环节。

徐州市卫健委党委书记胡传峰称，约谈体现了市纪委监委对医疗卫生系统党风廉政建设和反腐败工作的高度重视，并称将认真看待，坚决整改。

近年来，徐州市医疗卫生系统违法违纪案件繁发，经法院审结的医生受贿、索贿等腐败案件多起。去年10月，徐州市儿童医院保卫科科长蒋连锋涉嫌严重违法接受监察调查，成为徐州市儿童医院继原党委书记曹军华之后，又一被查的工作人员。