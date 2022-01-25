习近平会见国际奥委会主席巴赫

中国国家主席习近平今天（25日）下午在钓鱼台国宾馆会见国际奥委会主席巴赫时说，中国将向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

据央视网报道，习近平会见巴赫时说，经过六年多筹办，北京冬奥会各项准备工作已经就绪，即将如期如约顺利举办，且有信心保障参赛及相关人员、中国人民的健康安全。

他强调，这是冠病疫情以来首次如期举办的全球综合性体育盛会，是对“更快、更高、更强——更团结”奥林匹克新格言的成功实践。

习近平称，中国举办北京冬奥会不仅得到中国人民的支持，也得到国际社会的支持。这届冬奥会有约90个国家和地区近3000名运动员参加，是设项和产生金牌最多的一届冬奥会，让更多运动员在此实现梦想。

根据中方发布的新闻稿，巴赫在会见习近平时说，在中国各部门和人民的努力下，北京冬奥会各项筹备工作十分出色顺利，场馆之精彩、防疫措施之周全、可持续运营理念之先进令人赞叹。

他表示，相信中国采取的措施，将确保本届冬奥会的安全、顺利、成功举行，让世界各国运动员共聚北京，共襄盛举。

巴赫说，中国实现了超过3亿人从事冰雪运动目标，将成为本届冬奥会向中国人民和国际奥林匹克运动作出的重大贡献，也将从此开启全球冰雪运动的新时代。