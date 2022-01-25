北京今新增12起本土病例 丰台区两地列中风险地区

中国北京今天（25日）新增本土冠病确诊病例12起，丰台区两地调整为中风险地区。

据中国新闻网报道，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火今天在发布会上说，1月24日下午4时至1月25日下午4时，北京市新增本土确诊病例12起、无症状感染者三起。奥密克戎变异株关联疫情无新增感染者。

12起本土病例中，有11起病例在西南郊冷库工作，或是冷库工作人员的家人。

北京市冠病疫情防控工作领导小组检疫检测工作组副组长李昂在发布会上说，截至今天中午12时，丰台区玉泉营街道黄土岗村14天累计报告两起本土确诊病例，丰台区玉泉营街道万柳西园社区近14天累计报告两起本土确诊病例。

经北京市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，北京市即日起将以上两个地区列为中风险地区。

李昂称，截至目前，北京市有高风险地区一个，为丰台区玉泉营街道万柳园小区；中风险地区六个，全市其它地区均为低风险地区。

北京面对疫情外溢和病毒物传人的双重防疫压力，至少四个省份出现北京关联病例。北京要求风险区域人员“原则上不出京”，一些地区的电商已被要求暂停向北京发货。为降低国际快递带来的“物传人“风险”，北京、广东、河北、天津等至少六个省份发布了国际快递相关疫情防控措施。