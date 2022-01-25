下午察：蒋家第四代当台北市长？

在台湾蔡英文政府大打“蒋经国牌”的当下，国民党有一人的处境显得尴尬——蒋家第四代、立委蒋万安。

台湾年底将举行九合一地方选举。学历、经历和颜值都很亮眼的蒋万安据报备战台北市长鸭子划水好一阵子了，将在农历年后宣布参选，支持他的有力后盾是，其民调目前处在领先地位。

台湾媒体TVBS民调中心本月20日公布的最新民调显示，如果在蓝绿白“三脚督”的情况下，当蒋万安对上民进党的台湾卫福部长、疫情指挥官陈时中、民众党的台北市副市长黄珊珊时，他以40%的支持度领先。

分析：民进党“尊蒋”给蒋万安出难题

不过，随着民进党政府连续出手“蒋经国牌”，标榜是扛起蒋经国“反共保台” 的旗手，好些分析认为，蔡英文这一招有可能吸走部分台北市浅蓝票，等于是给有意参选台北市长的蒋家后人蒋万安出了道难题。民进党通过突出蒋经国的“反共”基调，刻意映照国民党“舔共”形象，让国民党进退失据。

蓝营台湾媒体人蔡诗萍就判断，蒋万安一旦宣布参选，就得思考如何接手‘国民党对得起蒋经国吗？’的烫手山芋，而蒋万安的难题就在于，他该怎么超越国民党？

对此，国民党籍立委赖士葆认为无须担心，因为蒋万安的盘已大于国民党，根据美丽岛电子报昨天公布的民调，民众对国民党的好感度只有两成二，而TVBS的民调显示，蒋万安的民调有四成，蒋万安个人比国民党还要强。

去年12月台湾举行四项全民公投案，蒋万安（左四）到台北12个选区走透透，展开12场“公投反莱猪、食安我做主”街头演讲。11月4日在捷运南京复兴站的第一场街讲，还摆放道具猪吸引路人，也有多名市议员助阵。（档案照）

蒋万安：名字是蒋经国取的

蒋万安据报在农历年后宣布参选台北市长时，也会公布竞选团队架构、发言人团队，更会正面回应蒋家议题。从蒋万安的面簿贴文判断，他确实不准备回避蒋家议题，甚至在一定程度上认为姓“蒋”是加分的。他上周六出席了“经国七海文化园区”启用暨“蒋经国总统图书馆”开幕典礼后，就发文透露称，自己的名字是祖父蒋经国取的。

蒋万安写道：“我的名字“万安”是经国先生取的，意思是不能忘本。不能也不会忘本的同时，我也会学习经国先生勤政爱民的精神，走出属于自己的路，为国家做出贡献。”

蒋万安主动提及蒋经国，这与他2015年从政以来，绝少谈出身、刻意强调自己“不靠祖荫”的作风明显不同。蒋经国的历史功过在台湾虽然存在争议，但他的民调在台湾历届总统当中仍居首位，蒋万安相信很清楚，这是蒋家后代能沾上的光环。



蒋经国在1988年1月13日去世，他任内大力发展台湾经济、推行十大建设，解除戒严，促进政治民主化。（互联网）

面对民进党力推转型正义，如何谈论台湾威权政权的代表、曾祖父蒋介石，可能争议更大些。蒋万安说他看过蒋介石日记，心中有些想法，同时对中正纪念堂的未来规划也有想法。他在宣布参选后如何谈论蒋家的历史功过、蒋家在台湾的历史地位等议题，势必成为舆论焦点之一。

与此同时，蒋万安的身世问题近日成为台湾媒体关注的话题。蒋万安的父亲蒋孝严，一般认为是蒋经国与情人章亚若的非婚生子。蒋孝严直到2005年才认祖归宗，但蒋经国在日记中却否认他与双胞胎弟弟是他亲生儿子，声称生父是他的老朋友。

不过，台湾媒体人黄清龙认为，根据蒋经国日记中写到他接获双胞胎出生消息时“欣喜至极”等疑点，他判断蒋经国是刻意在日记中撒下“白色谎言”。

被批不够战斗力

“蒋家血统”掀起的是与非可能是资产，也可能是包袱，蒋万安如果应对得当，不一定会失分太多。正如力挺蒋万安参选的前台北市长郝龙斌所说，北市长候选人姓什么，对市民来说不重要，市民看重的是候选人提出的理念、过往的历练、问政与地方服务绩效等。

亲蓝媒体中时新闻网今天也发评论文章给蒋万安打气说，自承蒋家人其实没那么难，只有勇于表态，进而展现主持市政的能力、处理议题的魄力，才能赢得大多数市民信任。

刚满43岁的蒋万安是美国宾州大学法律博士，曾在旧金山当律师，可以说是国民党人气最旺的青壮派代表。他的形象有点贴近马英九，温文儒雅、温良恭俭。从他面簿的贴文判断，他倾向于踏实问政、不走爆冲路线。

但这也招来一些蓝营人士批评他，身为蓝营知名媒体人赵少康号召成立的“战斗蓝”一员，但战斗力不足，对于争议性议题大多未明确表态，无法让台北市民看到他的魄力和决断力，而这些正是蓝营领导人物最需要的。之前备战四大公投，他在台北市12个行政区宣讲，只特别提及反莱猪，未提其他三案，被质疑“选择性宣讲”时，他只低调表示，他与国民党“立场一致”。

蒋万安与妻子石舫亘去年喜获二宝，一家四口合照感谢亲友祝福。（互联网）

少主中兴国民党？

蒋万安在台北市长这一仗的打法会不会展现更多战斗力，还有待观察。虽然民调高企，要站上擂台，他还得先通过党内提名这一关。

据了解，国民党初步规划在2月底、3月初完成台北市长提名，党中央不排除以协调代替初选，减少党内内耗。有人提议劝进早先表态角逐市长初选的市议员罗智强，去挑战其它非北市选区，以加速党内整合。

第二关是面对三角战，党内评估最大劲敌是可能代表民进党出征的陈时中，地方党部甚至喊出另类的“抗中保台”口号，抗的是陈时中、保的是台北市。

也有不少分析指出，在民众党创党主席、台北市长柯文哲拒绝“蓝白合”之后，他派出的候选人、副市长黄珊珊（可能以亲民党或无党籍身份竞选），可能拿下18%选票，若民进党获得40%选票，蒋万安就会微差落败。

据报道，蒋万安在四大公投期间，已在台北12个选区走透透，并设立多个地方据点，在好些选区，他的民调支持度“大于”国民党。到时且看蒋万安会不会带领国民党杀出一条血路，展现“母鸡带小鸡”效应，让气势低迷的百年老党振衰起敝？

台北市长被视为是总统大选的热身赛。在历任台湾总统当中，陈水扁和马英九都有过台北市长的历练，才登上总统大位。台湾政坛有一个说法，就是蒋万安若顺利当选台北市长，做满两届共八年后，2032年的总统大选有机会代表蓝营出征。

当然，台湾还会不会出现一位“蒋总统”目前还言之过早，他首先得过了台北市长选举这一关。答案，将在11月26日的九合一地方选举开票日揭晓。