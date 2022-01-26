习近平：中国愿与中亚国家构建更紧密命运共同体

中国国家主席习近平说，中国愿同中亚国家携手，构建更加紧密的中国—中亚命运共同体。

据《人民日报》报道，习近平昨天（25日）下午在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会，发表题为《携手共命运 一起向未来》的讲话。

习近平说，无论国际风云如何变幻，无论未来中国发展到什么程度，中国都始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。

习近平说，中方坚定支持中亚国家走符合本国国情的发展道路，坚定支持各国维护本国主权、独立、领土完整，追求民族振兴和团结自强，在国际舞台上发挥更大作用。

习近平还在讲话中提出深耕睦邻友好的示范田、建设高质量发展的合作带、强化守卫和平的防护盾、构建多元互动的大家庭、维护和平发展的地球村等五项建议。

哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫出席峰会。五国元首称，各国将坚定支持彼此选择的发展道路，坚定支持彼此维护独立、主权和领土完整，反对以任何借口干涉他国内政，共同维护六国核心安全利益和战略利益。

五国元首将于下周赴华，出席北京冬奥会开幕式。

峰会通过并发表《中国同中亚五国领导人关于建交30周年的联合声明》。