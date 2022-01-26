中国地方政府融资平台大量购买土地

中国房地产业流动性危机席卷众多民营房企之际，中国地方政府融资平台成为拿地主力军，努力化解“土地财政”模式下地方政府的困境。分析认为，城投公司本就身负巨额债务，这样做会进一步增加其本就沉重的债务负担。

据彭博社报道，中指研究院的数据显示，去年最后两个月集中供地的21个大城市中，有九个城市至少有一半的地块被当地城投公司购买。

彭博社分析指出，虽然此举有助于遏制当前土地销售下滑的趋势，从而在经济放缓的情况下缓解各地政府的财政压力，但无疑也将推升城投公司的杠杆率，并进一步增加其本就沉重的债务负担。

汇丰晋信平稳增利债券基金基金经理傅煜清说：“城投拿地的过程往往会带来杠杆率的提升，但是历史上来看，城投降杠杆并不是很容易。”

易居中国研究与发展研究院研究主任严跃进说，近几个月来，地方政府融资平台购买了全国约30%的地块，在一些县城的贡献率可能上升至50%左右。

中国城投公司是境内信用债市场上最大的非金融企业发行人，及中资离岸债券市场上除地产公司以外最大的非金融企业发行主体，即使是在本轮加码拿地之前，中国的城投公司的债务压力也已经非常巨大。国际货币基金组织此前测算，截至2020年末，中国城投公司的总债务达到39万亿元（人民币，下同，8.28万亿新元）。

由于土地销售在地方政府的财政收入和融资活动中发挥着关键作用，据易居研究院，地方政府约40%的收入依赖土地出让。但去年随着楼市销售滑坡，多家地产企业已无力偿付公开债务，更遑论再出手充实其土地储备，土拍市场迅速冷却之下，城投公司似乎有望挑起大梁，成为土地市场上的主力军之一。

上个月，在山东省经济倒数第二薄弱的城市日照，当地一家地方政府融资平台日照市人防资产运营集团有限公司以高于起拍价11%的成本竞得了一块土地使用权。日照市人防资产运营集团对此不予置评。打给日照国土部门的电话未获接听。

发达地区的城投则更活跃。根据新京报报道，江苏省吴中经济技术发展集团有限公司的全资子公司近期以超过50亿元的总价竞得两宗地块；万科第一大股东深圳市地铁集团去年在深圳第三批集中供地中，斥资178.5亿元拿下了总共11块土地中的五块，2021年的土地支出甚至超过了2020年的收入。

市场担心的是，在当局呼吁清理隐性债务和打破隐性担保的背景下，城投大量参与拿地，其资金周转压力、项目开发能力等不确定性都在上升，增加了投资者未来面临损失的风险。彭博数据显示，中国城投公司在境内外市场今年将面临约3760亿美元（798.59亿新元）的债券到期，其中大部分债券为境内债券。

无论是在债券市场还是信贷等间接融资市场上，城投都是举足轻重的一员。根据彭博数据，中国城投公司在岸市场的债券余额已飙升至1.9万亿美元，离岸约870亿美元。天风证券分析师孙彬彬等在报告中称，商业银行对城投平台贷款占其对公贷款的比例大约在37%。

彭博社稍早报道显示，因担忧一些地方政府融资平台取代民营开发商成为土地市场的主要买家后承担过多风险，银行据悉在做出贷款决定时已变得审慎，多家商业银行对地方城投公司的地产项目贷款审批更为严格。

但风险可能不会迫在眉睫。Creditsights高级信贷分析师Zerlina Zeng表示，地方政府今年可能会继续支持城投公司获得融资，因为它们自身的财政压力将使得地方政府对于城投公司进行基础设施投资的依赖度增加。她还提到，随着换届临近，当局有动力避免地方政府融资平台部门出现无序的公开债券违约。

中国城投公司目前在境内外债券市场上仍保持了零违约，房企债风险蔓延下，城投债利差去年9月来一路走低。彭博汇总中债的数据显示，本月初，AAA级五年期城投债和同期限国债利差已降至2016年以来的最低。另据iBoxx指数，中国城投美元债亦在上月创下的历史新高附近震荡。

然而，区域间的分化已经是大势所趋，已经有越来越多的投资者倾向于回避财政实力较差地区的发行人。中银国际执行董事吴琼提示，部分地方政府融资平台未能偿付非标债务，对于这些地区的发行人应保持警惕。

北京FOST研究首席研究员冯健林说：“短期内我们不认为会有明显的风险”，但是如果城投公司持续作为拿地主力的话，这种风险就需要被认真考量了。

