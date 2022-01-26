汪洋：坚决粉碎“台独”分裂图谋

中国大陆对台工作会议25日举行。中共中央政治局常委、全国政协主席汪洋表示，要坚决粉碎“台独”分裂图谋，坚决遏制外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权主动权，

据新华社报道，汪洋强调，对台工作牵动党和国家事业全局，事关中华民族伟大复兴，要坚决粉碎“台独”分裂图谋，坚决遏制外部势力干涉，扎实推动两岸关系和平发展、融合发展，牢牢把握两岸关系主导权主动权，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

汪洋指出，2021年台海形势严峻复杂，风险挑战突出。各地区各部门认真贯彻落实党中央决策部署，攻坚克难、砥砺奋进，有力塑造统一大势，坚决开展涉台斗争，持续推动两岸融合发展，付出了艰苦努力，取得了积极成效，成绩值得肯定。

汪洋强调，当前世界百年变局和世纪疫情交织叠加，台海方向不确定不稳定性增多。既要增强历史自信，看清统一的时和势始终在大陆这一边，又要树牢底线思维，做好应对各种风险挑战的思想准备和工作准备。

他说，要发扬斗争精神，坚决遏制“台独”挑衅和外部势力干涉，筑牢反“独”促统强大阵线。要秉持“两岸一家亲”理念，完善同台企台胞分享发展机遇和落实同等待遇的政策，为台湾基层民众、青年群体参与两岸交流合作提供更多便利条件。

汪洋还说，要支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设海峡两岸融合发展示范区。要做好舆论宣传工作，向台湾同胞讲透对台大政方针的核心意涵，引导广大台胞坚守民族大义、辨别是非真伪。

出席会议的还有中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和国务委员王毅。

