路透：立陶宛考虑要求台湾修改代表处中文名称

路透社引述消息人士报道，立陶宛政府正在考虑要求台湾更改“驻立陶宛台湾代表处”的中文名称，以化解与中国大陆的外交冲突。

报道称，立陶宛外交部长兰茨伯格斯（Gabrielius Landsbergis）上周向总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）建议，要求台湾修正“台湾代表处”的中文名称，改为“台湾人代表处”，以缓解与大陆的紧张关系。

这一改变将使该名称与英文及立陶宛语的译名相同，不过有关更改仍需获得台湾方面的同意。驻立陶宛台湾代表处的英文名称是：The Taiwanese Representative Office in Lithuania.

立陶宛总统办公室拒绝评论，外交部也未回应。

路透社引述立陶宛政治学者科贾拉（Linas Kojala）说，立陶宛做出的任何单一姿态都难以改变大陆的态度。他认为，立陶宛政府可能想强调，该办公室代表的不是作为政治实体的台湾，而是立陶宛希望与之建立文化、经济和其他关系的台湾人民。

另据台湾中央社报道，已有三名知情人士称以上消息不实。其中驻立陶宛代表黄钧耀说，未曾接获立方变更代表处名称相关询问或要求。黄钧耀强调，台湾代表处名称为台、立双方共识。

《自由时报》则报道，台湾外交部长吴钊燮今天下午强调，没有接到任何资讯。他称，事实上台方接到立陶宛重要人士的讯息，对方立场非常坚定，要争取和台湾有更多合作机会，争取美欧国家支持。

驻立陶宛台湾代表处去年11月18日在立陶宛首都维尔纽斯成立。中国大陆以代表处名称使用“台湾”一词，“损害中国国家主权和领土完整”为由，持续对立陶宛外交及经贸强力施压。

这也并非第一次传出驻立陶宛台湾代表处或将更名的消息，早前英国《金融时报》就曾报道称美国曾向立陶宛提出更名的想法。不过美国国务院本月20日驳斥了报道内容，立陶宛外交部21日的声明也指出报道不实，强调从未接获美方相关请求，代表处名称为立陶宛与台湾的主权决定。

