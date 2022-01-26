习近平谈双碳：减排不是减生产力

中共总书记习近平前天（24日）主持政治局集体学习时对“双碳”工作提出新要求，强调要处理好发展和减排的关系，减排不是减生产力，也不是不排放，而是要走生态优先、绿色低碳发展道路。

据新华社报道，中共政治局前天下午就努力实现碳达峰碳中和目标进行第36次集体学习。习近平强调，实现碳达峰碳中和，是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求，是中共中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。

习近平说，中共十八大以来，中国建立健全绿色低碳循环发展经济体系，持续推动产业结构和能源结构调整，启动全国碳市场交易，宣布不再新建境外煤电项目，加快构建“双碳”政策体系，积极参与气候变化国际谈判，展现了负责任大国的担当。

他强调，实现“双碳”目标，“不是别人让我们做，而是我们自己必须要做”，推进“双碳”工作是顺应技术进步趋势、推动经济结构转型升级的迫切需要，是主动担当大国责任、推动构建人类命运共同体的迫切需要，但不是轻轻松松就能实现的。

他提醒，要注重处理好发展和减排的关系。减排不是减生产力，也不是不排放，而是要走生态优先、绿色低碳发展道路，在降碳的同时确保能源安全、产业链供应链安全、粮食安全，确保群众正常生活。

同时，既要增强全国一盘棋意识，又要充分考虑区域资源分布和产业分工的客观现实，不搞齐步走、“一刀切”；既要一步一个脚印解决具体问题，又要克服急功近利、急于求成的思想，把握好降碳的节奏和力度。

习近平还说，中国要推动能源革命，要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。

他也提到，要抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合，建设绿色制造体系和服务体系，提高绿色低碳产业在经济总量中的比重。

习近平还说，要进一步完善能耗“双控”制度，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制；健全“双碳”标准，构建统一规范的碳排放统计核算体系，推动能源“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。