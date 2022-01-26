中国四大证券类官媒力挺A股

中国股市沪综指昨日重挫2.6%至五个月低位，单日更是创下一年半最深跌幅。中国国内两大证券类报纸官媒上海证券报和证券时报周三头版双双刊文，前者援引专家指出“不宜对市场下跌反应过度”，A股政策面资金面均有支撑；后者援引机构分析认为A股风险偏好修复反弹可期。

据路透社报道，证券日报和中国证券报亦没有缺席，其中又以证券日报的题目“挺起A股的脊梁”最为醒目；中证报则援引多家一线私募的最新解盘观点称，在市场情绪持续积累的背景下，A股市场出现单日调整也在情理之中，但进一步“跟跌”的机率不大，有望走出独立行情。

沪综指周二收盘跌2.6%至五个月低位，创下逾18个月单日最大跌幅；沪深300指数挫2.3%。深圳创业板指数则收低2.7%，失守3000点大关，为去年五月来首次。

上证报文章写道：“不宜对股市下跌反应过度，当前A股在政策面、资金面均有较为坚实的支撑，经济‘稳增长’态势明确，春季行情仍值得期待”，多数机构对节后市场也并不悲观，认为A股“市场底”正渐行渐近。

证券时报文章亦指出，短期外围市场成为扰动A股的最重要因素，无论是美联储加息还是地缘政治波动，都对市场情绪造成了冲击。

文章称，但是不少机构认为，很多股票已进入业绩和估值较为匹配的区间，性价比逐步显现，而且政府还有很多稳增长的工具没有动用，“当前位置不用恐慌。”

具体到策略应对和交易操作层面，中证报称，相关受访私募普遍提示，从2020年第一季度海外股市暴跌后A股市场的表现来看，当前A股投资者更应当关注市场在盘中调整时的介入机会。

证券日报文章也写道，近期A股市场疲弱的表现是对利空因素的过度反应，而这种过度反应是通过机构投资者传导的，因此呼吁证券公司、基金公司、社保基金等主动维护资本市场稳定发展、持续发展的局面，“挺起A股的脊梁来！”