消息：富国银行拟出售上海商业银行股权变现10亿美元

知情人士透露，富国银行正考虑出售其在香港一家银行持有的少数股权，这是这家美国银行根据其重整计划出售资产的举措之一。

据彭博社报道，不愿具名的知情人士称，富国银行正研究出售已持有几十年的上海商业银行20%的股权，出售这些非战略性股权可能变现近10亿美元（13.44亿新元）。

这家美国按资产计第三大银行已经多次出售资产，因首席执行官夏普（Charlie Scharf）寻求提高盈利能力。去年，该行同意以大约21亿美元将资产管理业务出售给一个私募财团，最近几年还出售了一家商业地产公司和一个退休计划服务部门。

上海商业银行是香港少数几家封闭式控股的本土银行之一，得益于监管机构允许其向内地扩张网络，这些银行被视为通向中国内地市场的重要门户。上海商业银行成立于1950年，在香港、内地及美国和英国拥有50多家分支机构，提供零售产品、商业银行、财富管理和贸易融资服务。

知情人士称，富国银行尚未做最后决定，仍可能在更长时间里保留持股。富国银行代表不予置评，上海商业银行发言人未回复置评请求。

上海商业银行2021年上半年净利润增长13%至14.4亿港元（2.49亿港元），信贷减值损失减少逾一半。净利息收入增长3.4%至18.6亿港元。

