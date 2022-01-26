赖清德在洛杉矶与美跨党派议员线上会谈

台湾副总统赖清德出访邦交国洪都拉斯过境美国，他于当地时间1月25日早晨抵达洛杉矶国际机场，下榻饭店后与17名美国跨党派国会议员进行线上会谈，交换对台美关系的意见，谈论台美经贸关系、中国大陆的施压等议题。

据《自由时报》报道，这次参与线上会议的美国参众议员，包括曾参与提出“台湾法案”（TAIPEI Act）的民主党参议员马基（Ed Markey）和共和党众议员匡希恒（John Ream Curtis）。还有美国共和党众议员蒂芙尼（Tom Tiffany）和佩里（Scott Perry），此二人刚联名致函美国副总统哈里斯，希望她与赖清德在洪都拉斯会晤，以展现美国对台湾承诺，同时助台巩固拉美邦交。

匡希恒会后在推特贴文中写道：“今天我很荣幸主持台湾副总统赖清德访美的第一场会谈。犹他州与台湾有许多交流，这是我在国会期间所一直努力加强推动的。”

众议员欧文斯（Burgess Owens）在推文中表示：“很高兴加入匡希恒及台湾副总统赖清德参与的这场具有成效的会谈，加强美国与台湾之间的关系。台湾是犹他州最坚强的贸易伙伴之一。”

基于防疫考量，赖清德过境美国24小时都待在饭店内，但线上行程满档，安排了七场视讯会议会晤美国政要、一场与台湾侨胞的会谈。

举行视讯会晤时，美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）及台湾驻美代表萧美琴全程陪同，台湾特使团中的总统府副秘书长李俊俋、外交部次长俞大㵢也在场。

台湾总统府发言人介绍，目前会晤的人数已经达到数十位，这次是马拉松式的会晤，而且讨论深入。