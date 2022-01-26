香港将在美联储加息大势下被迫跟进

尽管香港经济对内地的依赖性不断增强，但由于联系汇率制度，香港输入的却是美国的货币政策。为了维护联系汇率制度的稳定，香港金管局一直在收紧金融体系的流动性。分析指出，香港现在最不想要的就是提高借贷成本。但当美联储开始加息时，香港只能无奈跟进。

据彭博社报道，规模3440亿美元的香港经济正面临压力，极端的疫情清零政策使香港陷于孤立，而中国内地经济放缓又给企业盈利前景蒙上了阴影。由于北京方面对科技、地产和博彩等行业展开的整顿，香港股市表现去年在全球垫底。更糟糕的是，对边境封闭和大陆影响力日益增强的担忧加剧了人才流失。

尽管香港经济对内地的依赖性不断增强，但由于联系汇率制度，香港输入的却是美国的货币政策。为了维护联系汇率制度的稳定，香港金管局一直在收紧金融体系的流动性。

牛津经济研究院经济学家劳埃德·陈（音译自Lloyd Chan）说：“在中国经济增长放缓已经形成拖累之际，美联储收紧政策将导致市场波动和资本外流压力加剧，可能对香港经济造成双重打击。”

经济学家正在评估对香港的展望。国际货币基金组织(IMF)上周分析，香港经济面临的风险偏于下行。星展集团将今年的增长预期从3％下调至2.4％，理由是政府的疫情清零政策以及越来越多居民永久离开造成香港劳动力出现“令人不安”的下降。

货币市场几乎完全消化了美联储3月份将利率提高25个基点的预期，并预计2022年会有四次这样的加息。

随着美国利率上升，香港金管局的基本利率也会上升。本地银行不一定会立即跟进。在美联储上次持续到2018年的加息周期中，香港市场利率的上升速度落后于基本利率。

香港浸会大学香港经济和货币政策专家黄建明（音译自Aries Kin-Ming Wong）认为，香港的各种储备，包括系统中已有的巨额银行间流动性，将会缓解利率上行压力。

黄建明说：“美联储加息不一定会导致香港的利率短期内大幅升息，鉴于资本外流压力有限以及银行间流动性非常充裕，贷款利率可以随后分成更小的步伐上行。”

华兴证券(香港)的宏观和策略研究负责人庞溟认为，香港的联系汇率制度和对内地进口的依赖可能会减轻通胀压力，而中国央行的宽松政策可能会抵消美联储收紧政策的市场影响。