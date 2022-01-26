专家：中国要管理好房价下跌引致的风险

中国国家金融与发展实验室理事长、中国社科院学部委员李扬强调，当前中国房地产市场已经进入趋势性转折，未来主要问题是房价在波动中下跌的风险，管理好房价下跌引致的风险，特别防止出现“负资产”，是今后相当长时期风险管理的要点。

据路透社报道，李扬在出席《金融风险报告2021》发布会上并说，中国地方政府的一般债、专项债和融资平台债等总额高达42万亿元（人民币，下同，8.92万亿新元），一旦地方政府收入下降、土地卖不出去、找不到有利可图的公共投资机会，地方政府的债务将成为十分棘手的问题。

他说：“健康和可持续的金融发展，必须要在高质量发展和风险管控两方面实现平衡。当前，国内外金融风险点有增多之势。”

他并指出，中国居民部门债务恶化，表现为“债务余额对可支配收入之比”以及“还款付息额对可支配收入之比”居高不下，在此情境下，一旦可支配收入增长率下降或者债务总额进一步增加，加之中国居民资产的80%以上是随时可能大大贬值的房产，中国居民的高债务问题蕴含着极大的风险。

此外，他还强调，应当重视国际金融环境尤其是美联储货币政策转向带来的外溢性影响。 当前美联储货币政策转向已成定局，这无疑会加大中国的金融风险，需要密切跟踪、认真分析美联储政策转型的步调、规模及其外溢性影响。

中国财政部副部长许宏才周二表示，将合理加快专项债券使用进度，确保债券资金尽快形成实物工作量，合理确定2022年新增地方政府债券额度，有效防范债务风险。

中国房地产政策放宽态势渐渐明朗，国资企业对正在承受现金流重压的民营房企伸出援手。分析人士称，现在房地产宽松政策渐渐明朗，有购买实力的买家信心亦有所恢复。中国对有困难的房地产开发企业还是会救助，不会任市场长期下泄。国资频频出手也是对其他出险企业债务违约和行业风险的提早防范。

