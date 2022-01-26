港中大研究：冠病后遗症与肠道菌失衡相关

香港中文大学医学院一项最新研究发现，2019冠状病毒疾病患者的肠道细菌失衡与出现长期综合后遗症的风险息息相关。

据星岛日报报道，有关研究结果在权威医学期刊《Gut》上发表。

冠病引致的长期综合后遗症，又称“长冠病”，指冠病患者在病毒清除后，至少有一种症状持续四周或以上。根据中大医学院的研究资料，76%冠病患者康复后六个月内出现至少一种症状，当中最常见的症状包括疲倦（31%）、记忆力差（28%）、脱发（21%）、焦虑（21%）和睡眠困难（21%）。

研究团队发现，“长冠病”患者的肠道微生态异常，“好菌”明显较少，“恶菌”则较多。相反，没有后遗症人士的肠道微生态则较丰富及多样化，与从未染疫人士的相似。

团队并发现，“长冠病”患者在年龄、性别、其他疾病、使用抗生素和抗病毒药物，以及感染冠病的严重程度等多方面，均与没有出现后遗症人士并没有分别，反映肠道微生态失衡是导致“长冠病”的主因。

研究团队进一步研究肠道细菌失衡与不同类别的冠病后遗症之间的关联，包括呼吸系统、神经系统、消化系统、皮肤（脱发）、肌肉骨骼和疲劳。研究结果发现，多达81种肠道细菌与多种冠病后遗症有关，当中不少细菌更与三种或以上持续症状有密切关联。

此外，团队又发现“长冠病”患者肠道中缺少了几种能提高人体免疫力的肠道细菌，包括青春双歧杆菌、长双歧杆菌和假小链双歧杆菌，而患者入院时的肠道微生态失衡状况，是导致日后出现“长冠病”的主要因素。