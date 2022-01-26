大陆国台办：若台独挑衅不停不减 解放军演训将只多不少

中国大陆国台办发言人朱凤莲回应解放军军机绕台议题时说，若台独挑衅不停、不减，解放军的演训活动是只会多、不会少。

海外网报道，今天上午（26日）大陆国台办举行的例行新闻发布会上，有媒体提到，解放军军机连续两天绕岛飞行令台湾老百姓觉得不友善，台北市有议员提出要冻结今年上海——台北城市论坛的预算，甚至要求停办。

对此朱凤莲回应说，解放军采取演训活动是为了反对台独，捍卫国家主权和领土完整。如果台独挑衅不停、不减，解放军的演训活动是只会多、不会少。

她说，加强两岸交流合作是两岸同胞的共同愿望，也符合两岸同胞利益福祉。上海和台北通过城市论坛已签订39个合作备忘录，给两个城市的居民带来很多实实在在的好处，对于这样的好事情要珍惜、要维护，而不是设置障碍。

朱凤莲也在会上提到，尽管面临冠病疫情等不利因素影响，但两岸贸易、投资总体保持增长。

据大陆海关总署统计，2011年两岸贸易额为1600.3亿元（美金，下同，约2150亿新币），2021年两岸贸易额增长至3283.4亿元，10年间两岸贸易额翻了一番。据台湾方面统计，两岸贸易额占台湾外贸比重从2011年的28.6%增长至2021年的33%，增长4.4个百分点，大陆稳居台湾最大出口市场和最大贸易顺差来源地。

投资方面，朱凤莲说，台商对大陆投资稳定增长，但陆资赴台投资额只有小幅增长。

据中国商务部统计，2011年共批准台商投资大陆项目2639个，2021年为6595个。截至2021年底，台商投资大陆项目共计123781个，实际投资额713.4亿元，呈稳定增长趋势。

相较之下，截至2021年底，陆资赴台投资额只有小幅增长，总额仅为37.1亿元。朱凤莲认为，这是因为民进党当局对大陆企业赴台投资不断设置新障碍所导致的。