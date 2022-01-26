中国去年财政支出增速创至少18年来最低

中国去年财政支出增速同比增长0.3%，创下至少2003年有数据以来最低。

据彭博社报道，中国财政部副部长许宏才周二下午在新闻发布会上公布的数据显示，2021年全国一般公共预算支出24.63万亿元人民币（5.23万亿新元），同比增长0.3%。彭博计算显示，该支出增速创下至少2003年有数据以来最低。

虽然2021年初中国两会确定了积极财政政策的基调，但政策的实际执行力度似乎打了个折扣，经济学家认为这是去年下半年中国经济减速的重要因素之一。

许宏才并称，2021年全国一般公共预算收入20.25万亿元，同比增长10.7%。彭博据此计算，2021年一般公共预算支出和收入差额约4.4万亿，该差额为2018年来最小，较上年收窄近2万亿。

渣打集团大中华和北亚区首席经济学家丁爽接受彭博电话采访时说：“按照去年年初通过的预算，广义赤字率应该是GDP的8%，今天数据出来后，从一般公共预算看已经明显低于预算水平，实际执行的广义赤字率可能连5.5%也到不了。”

丁爽认为，去年财政一方面超收，从经济体中抽走资金较多，一方面支出不如预期，向实体经济投入的少，“去年财政政策的收紧至少影响中国GDP增速1.5个百分点，是2021年下半年经济减速的重要原因之一。”

2021年由于疫情反复加上房地产等多方面政策收紧，下半年经济下行压力加大，今年政策开始转向稳增长为重心。展望2022年，许宏才称，将准确把握中央稳字当头、稳中求进的要求，积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前；并将针对市场主体需求，实施新的更大力度组合式减税降费。

国家税务总局官员周三在发布会上称，2022年中国将部署实施组合式、规模性减税降费政策，更加聚焦加大对中小微企业、制造业等支持力度，并将研究推出进一步提高退税便利度等支持举措，继续加快出口退税进度，继续支持跨境电商等外贸新业态新模式发展。

丁爽说：“2022年财政政策肯定不会缺席，今年应该是财政扩张的一年。去年至少还有2万亿资金没花出去，可以留到2022年支出。”