原上海工程技术大学校长夏建国受贿获刑12年半

原上海工程技术大学校长夏建国今天（26日）因受贿罪被判处有期徒刑12年半。

据澎湃新闻报道，上海市第一中级人民法院今天对夏建国受贿一案公开宣判，以受贿罪判处夏建国有期徒刑12年六个月，并处罚金人民币200万元（约42.5万新元）；追缴受贿违法所得，上缴国库。

法院审理查明，2003年至2020年间，夏建国利用担任上海电机高等专科学校党委书记、副校长，上海电机学院院长，上海工程技术大学党委副书记、校长等职务上的便利或职权、地位形成的便利条件，为他人在承揽学校建筑工程、销售产品设备等事项上谋取利益，索要或非法收受他人财物，共计折合人民币2257.35万余元（约480万新元）。

法院认为，夏建国的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。夏建国具有索贿情节，依法应当从重处罚。

但夏建国到案后除如实供述办案机关已掌握的受贿事实外，还主动供述办案机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，具有坦白情节，且在家属帮助下退缴了全部受贿犯罪所得，真诚认罪悔罪，依法可从轻处罚。

现年59岁的夏建国，是名教授、博士生导师，电机行业专家，长期在上海高校任职。他21岁就担任上海电机技术高等专科学校副校长，后任上海电机学院院长五年多，2014年11月获任上海工程技术大学校长，2020年10月在任上落马。

上海市纪委监委去年1月宣布夏建国被双开的消息，当时的通报指其表里不一，欺上瞒下，工作上独断专行，搞一言堂；混迹于各种利益朋友圈，师德与家风败坏；搞两面派做两面人，生活腐化堕落，长期包养情妇；利用职权收受巨额贿赂等。

中国2018年正式启动高校纪检体制改革后，近年来持续加大高校反腐力度，2020年以来已有30多名高校厅局级领导领导被查处。