美国众议院公布对华竞争和芯片法案 

美国众议院领袖周二公布一项法案，旨在提高美国对中国的竞争力，支持美国芯片产业，其中包括为半导体制造和研究提供520亿美元（698.80亿新元）补贴。

据美国之音报道，美国总统拜登发表声明说，该法案将使美国在今后几十年的时间里在与中国和其他国家的竞争中立于不败之地。他还说，通过国会两党的共同努力，美国有机会向世人表明，21世纪将是美国的世纪。

在美国参议院去年6月通过了耗资2500亿美元全面抗衡中国的跨党派《美国创新与竞争法》后，众议院周二推出了自己的版本。法案全称为《2022年美国创造制造业机会和技术卓越与经济实力法》简称为《2022年美国竞争法》。

该法案文本长达近3000页，综合了多项以前的议案，包括众议院外委会主席、民主党人格雷格里·米克斯议员(Gregory W. Meeks)推出的简称为《鹰法》(EAGLE Act)的《确保美国全球领导力与接触法》(Ensuring American Global Leadership and Engagement Act)以及众议院外委会资深共和党成员迈克尔·麦考尔(Michael McCaul)推出的《美国芯片法》(CHIPS for America Act)。

据路透社报道，众议院议长佩洛希(Nancy Pelosi)说，这份长达2900页的美国竞争法案将“大力促进”芯片投资，提高美国的制造与研究能力，并提升美国的竞争力和领导地位。

根据该法案，美国将创立美国芯片基金，拨款520亿美元鼓励美国私营部门投资于半导体的生产等；授权450亿美元改善美国的供应链，加强制造业，防止关键物品的短缺并确保更多此类产品在美国制造；推动美国的科学研究和技术创新以及通过经济发展、外交、人权和同盟关系确保美国在全球的竞争力和领导地位。

据彭博社报道，这部法案是拜登政府的首要议程之一，在全球芯片短缺的情况下，为半导体行业提供近520亿美元的补贴和激励措施尤为重要。拜登政府正在说服国会批准资金，以帮助促进美国的芯片生产，因用于汽车和电脑的关键零部件短缺加剧了供应链瓶颈。

在众议院公布这个法案文本之前，美国商务部警告称，在全球芯片短缺的情况下，美国“迫切”需要通过立法，为美国半导体行业提供资金。

参议院去年通过了美国创新与竞争法案，其中包括520亿美元用于提高美国的半导体生产，并授权1900亿美元用于加强美国的科技和研究以与中国竞争。

众议院的法案与参议院版本存在重大区别，其中并不包含用于技术和研究的1900亿美元拨款，但包括支出450亿美元以增强供应链韧性和关键商品、工业设备的制造以及提高制造技术。

佩洛西和参议院多数党领袖舒默去年11月就弥合两院分歧达成共识，同意共同拿出一份立法方案。众议院预计将在下周讨论该议案。如果它获得通过，参众两院领袖将展开磋商以解决分歧。

《2022年美国竞争法案》涵盖范围广泛，还有多项有关台湾的条款，包括强化美国与台湾的伙伴关系，并包含了去年由两党众议员推出的《台湾和平与稳定法案》和《台湾国际团结法案》的内容。

该法案还授权向美国全球媒体总署(USAGM)提供5亿美元，用于正在进行的和新的项目，以支持当地媒体、建立独立媒体、打击中国境内外的虚假信息、投资颠覆审查制度的技术，以及监督和评估这些项目。

法案还规定成立“刘晓波汉语研究基金”，资助替代中国在美国大学设立的孔子学院的研究机构。