朱立伦：蒋经国“反独保台” 民进党“台独害台”

对于台湾总统蔡英文称蒋经国“反共保台”是台湾最大共识的说法，国民党主席朱立伦说，蒋经国反对共产，更反对台独，而民进党是用台独害台。

据中时电子报报道，朱立伦今天下午在中常会致词时说，“蒋经国路线”就是国民党路线，蒋经国最强调的是要“捍卫中华民国、保卫台湾、建设台湾，民主自由爱台湾”，每一项都是国民党坚定立场，民进党或蔡英文愿意跟随，国民党绝对欢迎，但不要扭曲蒋经国的立场与路线。

朱立伦说，蒋经国反对独裁、共产、专制，更反对台独，其多次强调，台独会害台湾，所以“反独保台”是蒋经国的重要主张，然而，民进党的“保台”，不是保台湾，而是保台独，民进党用台独害台，蒋经国用反独真正保台。

朱立伦说，蒋经国晚年开启台湾民主自由开放的社会，朝野政党相互尊重、民主自由，而民进党近几年清算斗争在野党，走向民主独裁，这完全不是蒋经国路线。蒋经国希望民主开放，而不是民主独裁。

他说，蒋经国是真正建设台湾的总统，而民进党这几年经济上明显掏空台湾，近几年宣称的护国神山台积电是蒋经国创建的，民进党至今却仅看到护党神话“高端（疫苗）”。

朱立伦又说，蒋经国晚年开启两岸交流对话，民进党却是全面交恶对抗，一个追求和平，一个可能导致战争，这是非常清楚的差异，国民党一定秉持蒋经国路线，反对台独，两岸和平、交流、对话，真正保卫台湾。

蔡英文上周六（22日）出席“经国七海文化园区暨蒋经国总统图书馆”开幕式，称“蒋经国前总统坚定保台，是当前台湾人民最大共识”，引发蓝绿阵营批评。民进党新潮流前立委段宜康批“莫名其妙，无言以对”，蓝营则批评蔡英文拿蒋经国的“反共保台”作为“反中保台”的合理化借口。

