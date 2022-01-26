国台办称“湾湾”是昵称 台湾基进：“我的湾湾”是统战

中国大陆国台办发言人朱凤莲说，“湾湾”一词是对台湾民众“萌萌”的昵称，却被污名化，台湾基进党秘书长王兴焕今天（26日）回应说，“湾湾”一词不具贬义，但令人反感的是“我的湾湾”，是统战用法。

台湾网友近期票选“最不可接受大陆词汇”，大陆民众称呼台湾民众为“湾湾”这一词汇，被票选为有贬义、统战意味。

据大陆央视新闻报道，朱凤莲在例行记者会上回应说，媒体发起所谓“最不可接受词汇”的票选居心不良，很有误导性。两岸民众由于生活环境和流行文化不同，在习惯用语上存在差异是很自然的现象。

她举例说，比如“土豆”，大陆很多地方也叫“马铃薯、洋芋”，而在台湾指的是“花生”，再比如“窝心”，在大陆指受委屈、难受，在台湾指暖心、心里很舒服。

她说，“湾湾”是很多大陆民众对台湾民众的昵称，有一种萌萌的感觉，遗憾的是在台湾却被一部分人故意污名化了。

朱凤莲强调，随着两岸交流渐趋紧密，相信人为制造的藩篱渐被拆除，两岸民众越来越能读懂对方的用语习惯，推动两岸文化交流的繁荣、多元和创新。大陆将一如既往为两岸交流合作创造有利条件，鼓励两岸民众扩大交流。

她还提醒说，希望两岸民众提高警惕，不被民进党当局、绿营网军和特定媒体带乱节奏、带偏方向，加深误解和偏见。

另据台湾《自由时报》报道，台湾基进秘书长王兴焕今天说，其实“湾湾”这个字眼本来不具贬义，而是被中国大陆拿来亲昵使用，与台湾装熟，真正令人反感的其实是“我的湾湾”，这明显是统战的用法。

王兴焕还说，叠字是亲子或兄弟姊妹之间常见的亲昵用法，台湾跟大陆又不是那么熟，也不想那么亲近，这件事关键是在大陆，而不是“湾湾”这个词有什么问题。

