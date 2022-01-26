RCEP生效后竞争激烈 中国将支持扩大汽车等产品出口

今年正式生效的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）为中国开拓新市场空间，不过中国也面临RCEP成员国产业更加激烈的竞争，中国工信部官员直言，部分中高端产业将受到来自日韩产品的冲击，产业转型升级难度加大。

据路透社报道，中国商务部周三就最新发布的高质量实施RCEP指导意见召开专题发布会，国际司司长余本林介绍，将加强与RCEP国家的经贸交流，指导企业有针对性开拓RCEP成员国市场，结合自身优势和特点，推动设计研发、信息、物流、电子商务、贸易融资等服务业发展，推动制造业和高端服务业融合发展。

工信部运行局局长罗俊杰在同场发布会指出，RCEP将有90%以上的货物贸易最终实现零关税，其中工业品占到货物贸易税目的82%左右和贸易额的90%以上。支持企业充分利用RCEP的关税减让承诺和原产地累积规则，扩大纺织、轻工、电子信息、汽车及零部件、机械装备等优势产品出口，开拓新的市场空间。

罗俊杰说：“不过，从挑战看，我们将面临RCEP成员国产业更加激烈的竞争。”中国部分中高端产业也将受到来自日韩产品的冲击，产业转型升级难度加大。

他并称，中国一些优势产业将面临来自东盟的贸易竞争，这在一定程度上也将挤压中国市场份额。同时也面临这RCEP成员国对中国中西部地区承接产业转移的更大压力。

与亚细安就劳动力、税负、土地成本相比，中国中西部地区不占优势。RCEP协定将进一步降低区域内投资壁垒，加快资源整合，吸引相关产业加速向亚细安转移，造成中国中西部地区承接产业转移困难。

国家发改委经贸司副司长李超就此表示，将鼓励和支持中西部地区，促进对外贸易和招商引资；畅通贸易通道，推动中欧班列、中老铁路等国际物流通道联动发展，推进国家物流枢纽布局建设，进一步降低中西部地区物流成本水平，畅通对外开放通道。

中国商务部等六部门今日发布指导意见称，高质量实施RCEP，鼓励企业用好成员国降税承诺，促进货物贸易；推动RCEP区域内贸易投资活动更多使用人民币结算，帮助市场主体降低汇兑成本，规避汇率波动风险。