青岛航空一机务人员被飞机碾压身亡

中国山东青岛胶东国际机场一架由青岛航空管理并使用的空中客车A320完成维修后，1月24日在拖移过程中将一名机务工程人员碾压，造成该人员死亡。民航部门已启动调查，具体情况预计将很快公布。

据《新京报》报道，青岛航空媒体负责人今天（1月26日）告诉记者，该航空公司接到报警后，急救车辆立即赶到事发现场，对该机务人员展开急救。同时，青岛航空立刻启动应急响应机制，上报主管部门并成立了工作专班，做好善后工作。

据其介绍，事故发生在1月24日6时19分，已经完成维修的空中客车A320飞机从维修机库由拖车拖移，准备拖往廊桥。按照操作流程，飞机在拖移的过程中，有机务人员在一旁跟随，协助工作。记者了解到，飞机转移过程中，一直在飞机下方联络的机务人员被其他人员发现突然倒地，现场工作人员发现后立即叫停了飞机拖移。

青岛航空媒体负责人介绍，该名机务人员为青岛航空的机务，民航部门已对这一事故开展调查。

涉事的飞机编号为B-30FG，公开资料显示，这是一架空中客车A320neo型飞机，2020年7月底加入青岛航空机队。飞行数据显示，B-30FG飞机最后一次执行民航航班任务是在1月23日，当天23时34分完成长春—青岛的飞行任务后，落地青岛胶东国际机场进行维护。

