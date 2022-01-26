深圳放宽通信行业准入限制 产业链或迎机会窗口

中国国家发改委、商务部1月26日提出，支持深圳开展5G室内分布系统、5G行业虚拟专网及特定区域5G网络建设主体多元化改革试点。在业内看来，上述意见将逐步降低5G、物联网等新一代信息技术和新型基础设施在相关领域准入门槛。

据《第一财经》报道，中国国家发改委、商务部发布《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》，提出支持深圳开展5G室内分布系统、5G行业虚拟专网及特定区域5G网络建设主体多元化改革试点。安全有序开放基础电信业务，支持符合条件的卫星应用企业申请卫星相关基础电信业务经营许可或与具备相关资质的企业合作。

同时，支持深港澳三地通信运营商创新通信产品，降低漫游通信资费并支持优化5G、物联网等新一代信息技术应用方式落地。依托鹏城实验室等深圳优质资源搭建5G、物联网等新一代信息技术分布式实验平台。

在业内看来，上述意见将逐步降低5G、物联网等新一代信息技术和新型基础设施在相关领域准入门槛。电信行业专家付亮说：“并且增加了局部竞争，以激活行业活力。”

目前，广东已初步形成全球最大的5G产业集聚区。以深圳为例，截至2021年10月底，深圳累计建成5G基站5万个，基站密度达每平方公里24.68个，位居全国第一。而在上述文件中提到的鹏城实验室，是中央批准成立的网络通信领域新型科研机构，以网络通信、网络空间和网络智能为主要研究方向。

根据鹏城实验室官网信息显示，该实验室拥有31位院士、200位国际会士以及3000多位国家杰青等高端人才。鹏城实验室副主任余少华在去年年底的一场会议中表示，网络逐渐成为随时随地的“场景”，就像阳光、空气、水和电一样的“存在”。而网络世界无质、无实体、无界，网络空间已成为各国争夺的焦点，是继陆、海、空、天之后人类第五疆域和战略空间，制网权与制海权、制空权、制天权同等重要。

以卫星通信为例，上述文件提出，允许卫星应用企业在全国范围内开展卫星移动通信业务和卫星固定通信业务u。业内认为，对于现有的通信业来说，这将激发卫星通信建设的行业发展速度。

华西通信认为，2022年，大容量（高通量）卫星将占全球总卫星带宽的50%，2022年前后，中国宽带卫星容量需求也将达到1TB以上，带宽成本大大降低有利于带动应用普及。

但从全球发展轨迹来看，卫星发射模式及制造模式正在发生变化。在SpaceX等公司带动下，火箭、卫星等制造模式从传统的定制化变为批量化，传统发射制造成本大大降低。据SpaceX最新数据显示，截至2022年1月18日，马斯克的星链计划已经共计发射2042颗卫星，正在运行的已经有1700颗，远超过任何其他机构和主体，其远期规划发射4.2万颗。

此外，在国际市场上，布局卫星互联网企业不仅有专业空间运营公司，还包括软银、谷歌、Facebook等互联网巨头、空客和波音等航空公司，以及高通、可口可乐等其他领域巨头，各路资本参与活跃。

目前，中国也在推动高轨卫星与中低轨卫星的发展。中信证券表示，中国自2015年开始推出低轨道星座计划，包括鸿雁、虹云、银河在内的星座计划规划发射超3000+颗近地轨道卫星。

值得注意的是，今年1月18日，由银河航天自主研制的6颗低轨宽带通信卫星正式出厂，这是中国首次批量研制低轨宽带通信卫星。目前，该批卫星已运抵发射场，计划于2022年一季度由长征二号丙运载火箭发射。发射成功后，将构建卫星互联网试验网络，可实现单次30分钟以上的连续通信服务。