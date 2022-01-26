反制大陆 台导弹部队进驻花东

中国大陆解放军对台军事施压不断，台湾部队新购的六十六架F-16V战机未来将进驻台东。军方官员昨日透露，待各式台造导弹、美制鱼叉导弹陆续筹获之时，也将妥善调配部署，以因应威胁。

据《自由时报》报道，大陆解放军自2016年起，以“远海长航”名义常态性实施军机绕台 举措，其军机活动范围逐渐转移至台湾西南空域，不过军舰在台湾东部外海的活动频率并未减少，“辽宁号”航空母舰数度行经台湾东部外海。

台湾国防部关于大陆军力的报告书提及，大陆军机频密侵扰台湾空域，目的是对台形成战略包围态势，及掌握第一岛链内“区域拒止”、第二岛链外“战略威慑”的军事优势；大陆海军“远海长航”的范围，已常态性突穿第一、第二岛链。

因应形势，台湾已做出相对应部署，于明年至2026年向美国购得66架F-16V block70战机，将部署于台东志航基地；而花莲、台东现已有“天弓三型”防空飞弹进驻，花莲亦有“雄风”反舰导弹。

军方官员透露，除了上述新购战机和台造飞弹的部署，由于台湾正运用特别预算采购各式防空、制海导弹，另正向美国采购一百套陆射鱼叉飞弹，未来也将妥善调配部署，但确切部署情形则不便透露。

《全球防卫杂志》采访主任陈国铭指出，在两岸军机、军舰等正规军备数量差距甚大情况下，台湾可善用“天弓三型”机动导弹车等部署，以巩固东台湾防御。

陈国铭说，以防空作战为例，虽然大陆具备“歼10”、“歼16”、“歼20”等第四代、第五代战机，但仍相当畏惧地对空飞弹，且台湾防空导弹换装之后，现役爱国者三型导弹、天弓三型导弹，射程、接战距离都远优于传统的鹰式导弹。台湾未来应持续落实执行固定飞弹阵地，转换为机动导弹车的工作，才能确保火力、增加战场生存率。