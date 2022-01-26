赖清德过境美国 大陆国台办：挺台谋“独”玩火自焚

中国大陆国台办发言人朱凤莲26日表示，民进党当局借所谓“过境”美国图谋美台官方接触、寻机进行谋“独”操弄，是其“倚美谋独”一贯伎俩。无论以什么名目、玩什么花招，都改变不了世界上只有一个中国、台湾是中国一部分的事实。敦促美方不向“台独”势力发出错误信号。挺台谋“独”只会进一步损害台海和平稳定，只会招致玩火自焚的后果。

据新华社报道，朱凤莲在当日国台办例行新闻发布会上说，两岸同属一个中国，两岸的事是两岸同胞的家里事，相信两岸人民完全有智慧、有能力解决好自己的问题。

朱凤莲表示，最近美日频频插手台海局势的消息不少。台湾是不可分割的一部分，绝不允许任何国家以任何借口、任何方式插手台湾问题、干涉内政，也绝不允许任何人以任何方式“以武谋独”。

朱凤莲还指出，民进党当局为谋取政治私利，花巨款、当“凯子”，在国际上谋“独”，不是什么新鲜事。他们花的都是台湾老百姓的血汗钱，是不折不扣的“金钱外交”“凯子外交”，不仅徒增笑柄，更损害台湾民众利益福祉。

有记者问，为配合民进党当局推动解禁日本福岛及周边地区食品进口，有绿营政客提出将“核食”改称“福食”，对此大陆有何评论？朱凤莲回答说，民进党当局惯于偷换概念、移花接木。食品安全事关民众切身利益，台湾同胞健康安全应得到有效保障。任何人任何势力为谋取政治私利，置民众生命健康福祉于不顾，都必将被民意抛弃。

