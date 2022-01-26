北京新增六例本土病例和两例无症状

中国首都北京市新增六例本土冠病确诊病例和两例无症状感染者，其中多人在西南郊冷库工作，涉及丰台和西城两区。

据《北京日报》报道，北京市疾控中心副主任庞星火今天（26日）下午在新闻发布会上公布昨天16时至今天16时的最新疫情数据。

其中丰台区有六名确诊病例和一名无症状感染者，另外一名无症状感染者居住在西城区，均为德尔塔变异株关联病例。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建说，当前北京疫情形势依然严峻复杂，防控工作处在紧要吃劲关头。

他提醒，根据要求，在需持48小时内核酸检测阴性证明和北京健康宝绿码的基础上，自本月22日0时起至3月底，进返京人员在抵京后72小时内需进行一次核酸检测，未核酸检测者健康宝将会弹窗提示，会影响出行带来不便，请进返京人员及时去做核酸检测。

北京市市场监督管理局副局长唐云华在发布会上说，已组织市场监管部门进行生活必需品和防疫物资价格检查，并部署开展对社会化核酸检测机构全覆盖价格检查，严查收取“加急费”行为。

唐云华还说，北京市强化进口冷链食品防疫管控，坚持人物同防同追溯，全面追溯涉疫场所相关冷链物品流向，直至消费末端；发现风险产品一律下架封存，对相关人员、物品、环境开展核酸检测，目前已出结果均为阴性。

北京疫情从本月中旬起快速升温，本月15日至昨天下午4时，已累计报告75起本土病例。